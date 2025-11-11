Escuela libertaria: los diputados de LLA toman clases para aprender a legislar

Tras el amplio triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre, el oficialismo busca optimizar su presencia en el Congreso y evitar los tropiezos que dejó la inexperiencia legislativa. Con ese objetivo, este martes comenzaron una serie de capacitaciones para los diputados libertarios que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Después de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, entregara a cada diputado electo un ejemplar de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara Baja, se pusieron en marcha clases grupales —tres veces por semana— sobre el trabajo parlamentario, con la mira puesta en los futuros debates de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Se trató del primer encuentro de muchos de la cátedra Introducción a la tarea legislativa, Coordinada por Adrián Pagán, el secretario Parlamentario del Cuerpo y exdirector de la Diplomatura Parlamentaria en el Senado Nacional.

En el edificio anexo de la Cámara de Diputados, los legisladores abordaron temas reglamentarios, administrativos y de comunicación, y pusieron el foco en lograr aprobar las leyes que enviará el Poder Ejecutivo, el Presupuesto 2026.

Durante la reunión expusieron Bornoroni, los nuevos secretarios parlamentarios del bloque Nicolas Mayoras y Silvana Giudici, la diputada y senadora electa Nadia Marquez (senadora electa) y el presidente de la comisión de presupuesto Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

También lo hizo el secretario parlamentario de la cámara, Adrián Pagan, quien explicó aspectos del reglamento que deberán aprender los diputados.

Las otras iniciativas serán las Reformas que diagrama el Gobierno, Laboral y Tributaria, y que el propio Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, ya le anticiparon a cada uno de ellos cuando los reunieron la última semana en la Casa Rosada.

Participaron de las clases los legisladores Santiago Pauli, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johana Longo, Sergio Figliuolo (Tronco), Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera, Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Brizuela, Virginia Gallardo, Atilio Basualdo, Diego Hartfield, Maura Gruber, Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Abel Chiconi, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Ravier, Gastón Riesco, Soledad Mondaca, Gino Visconti, y Miguel Rodríguez.