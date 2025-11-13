Javier Milei puso en duda su asistencia a la cumbre del Mercosur en Brasil donde podría firmarse el tratado con la UE

El presidente anticipó que confirmará sobre la fecha su asistencia a la cumbre en Foz de Iguazú, donde el brasileño Lula da Silva apuesta a llevarse la foto de la firma del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea.

El presidente Javier Milei aún no confirmó su presencia en la próxima cumbre de jefes de Estados del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, y podría desencadenar un nuevo episodio de confrontación con el mandatario local, Lula da Silva, quien apunta a concretar el 20 de diciembre la firma del tratado con la Unión Europea. Se trata de un acuerdo comercial clave entre los bloques regionales que se negocia hace más de 20 años.

El libertario viene de decidir que no viajará a la reunión del G20 programada para fines de noviembre en Sudáfrica, imitando la posición de Donald Trump, y enviará al canciller Pablo Quirno para encabezar la delegación argentina. En ese marco, Milei también puso en duda su asistencia a la cumbre del Mercosur y anticipó que lo confirmará sobre la fecha.

El faltazo sería un desplante contra, Lula da Silva, actual presidente pro tempore del Mercosur, que apuesta a llevarse los laureles y la foto de la firma del tratado con la Unión Europea, una negociación que se extendió durante más de dos décadas y que se aceleró en el último año. Así, Milei podría sumar un nuevo episodio en su tensa relación con su par brasileño, que hasta ahora se ha limitado a saludos protocolares en las cumbres donde han coincidido. Nunca tuvieron una reunión bilateral.