Tras su viaje a EE.UU., Javier Milei retoma la agenda nacional con un evento en Corrientes

Luego de su viaje a Estados Unidos, Javier Milei retomará sus actividades locales este jueves con un evento en Corrientes . El presidente participará del congreso del Club de la Libertad, donde brindará un discurso para el cierre titulado "Los desafíos del crecimiento económico".

El mandatario irá a Corrientes acompañado por el dirigente libertario provincial Lisandro Almirón,. Se espera que durante su intervención hable de temas vinculados a la situación económica del país y las proyecciones del Gobierno.

El Congreso apunta a reunir a referentes del sector público y privado, economistas, legisladores y empresarios y tiene disponibles a la venta por $50.000, aunque también hay un espacio habilitado de entrada gratuita para el público general.

Con su participación, Milei busca reforzar su vínculo con los sectores productivos del interior y consolidar su presencia en las provincias de cara a la segunda mitad de su gestión, donde busca garantizar una serie de reformas clave.

La apertura del congreso del Club de la Libertad estará a cargo del presidente de la Fundación, Alberto Medina Méndez, seguido por autoridades provinciales y municipales.

Entre los principales temas que se abordarán en la previa al discurso de Milei se destacan el auge del liberalismo político y económico en América Latina, la situación económica de Venezuela, el federalismo judicial y las reformas provinciales.

También habrá instancias de paneles con los legisladores nacionales Diógenes González, Virginia Gallardo, Joaquín Benegas Lynch, Damián Arabia y Alejandro Bongiovanni, quienes hablarán sobre la situación política y económica del país.

Además, habrá videoconferencias con especialistas desde Estados Unidos, como los economistas Alberto Ades y Sebastián Galiani, y la profesora María Eugenia Muniagurria

El sector privado también tendrá un rol destacado con la presencia de referentes de la Federación Económica de Corrientes (Fecorr), la Federación Económica del Chaco (Fechaco) y otros empresarios locales.

Por último, el broche de oro con el discurso del presidente, quien arrastra el entusiasmo de su visita a EE.UU., será a partir de las 19 horas.