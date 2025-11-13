Tras su viaje a EE.UU., Javier Milei retoma la agenda nacional con un evento en Corrientes
Javier Milei encabezará este jueves el cierre del congreso del Club de la Libertad en Corrientes, donde disertará sobre los desafíos del crecimiento económico.
Luego de su viaje a Estados Unidos, Javier Milei retomará sus actividades locales este jueves con un evento en Corrientes. El presidente participará del congreso del Club de la Libertad, donde brindará un discurso para el cierre titulado "Los desafíos del crecimiento económico".
El mandatario irá a Corrientes acompañado por el dirigente libertario provincial Lisandro Almirón,. Se espera que durante su intervención hable de temas vinculados a la situación económica del país y las proyecciones del Gobierno.
El Congreso apunta a reunir a referentes del sector público y privado, economistas, legisladores y empresarios y tiene disponibles a la venta por $50.000, aunque también hay un espacio habilitado de entrada gratuita para el público general.
Con su participación, Milei busca reforzar su vínculo con los sectores productivos del interior y consolidar su presencia en las provincias de cara a la segunda mitad de su gestión, donde busca garantizar una serie de reformas clave.
Cómo será el evento de Corrientes donde hablará Javier Milei
La apertura del congreso del Club de la Libertad estará a cargo del presidente de la Fundación, Alberto Medina Méndez, seguido por autoridades provinciales y municipales.
Entre los principales temas que se abordarán en la previa al discurso de Milei se destacan el auge del liberalismo político y económico en América Latina, la situación económica de Venezuela, el federalismo judicial y las reformas provinciales.
También habrá instancias de paneles con los legisladores nacionales Diógenes González, Virginia Gallardo, Joaquín Benegas Lynch, Damián Arabia y Alejandro Bongiovanni, quienes hablarán sobre la situación política y económica del país.
Además, habrá videoconferencias con especialistas desde Estados Unidos, como los economistas Alberto Ades y Sebastián Galiani, y la profesora María Eugenia Muniagurria
El sector privado también tendrá un rol destacado con la presencia de referentes de la Federación Económica de Corrientes (Fecorr), la Federación Económica del Chaco (Fechaco) y otros empresarios locales.
Por último, el broche de oro con el discurso del presidente, quien arrastra el entusiasmo de su visita a EE.UU., será a partir de las 19 horas.