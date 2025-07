Traspaso con tensión: Javier Milei le entrega la presidencia del Mercosur a Lula Da Silva

Ambos se verán las caras desde las 10 en el Palacio San Martín, después de una serie de contrapuntos durante el período electoral del 2023, año en el que Milei recibió fuerte apoyo del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Una vez concluida la cumbre, Lula visitará este jueves por la tarde a la ex presidenta Cristina Kirchner, que desde hace dos semanas cumple con su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, Lula mantendrá hoy un desayuno con su par de Paraguay, Santiago Peña, y después se dirigirá a la sede de la Cancillería ubicada en el Palacio San Martín, en Retiro. Concluida su agenda institucional en la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario visitará a la ex mandataria.

Además de Milei y Da Silva, los presidentes de los Estados Miembros que participarán en la Capital de la Cumbre del Mercosur serán Yamandú Orsi, de Uruguay; Santiago Peña, de Paraguay, y Luis Arce, de Bolivia.

Solo Lula y Arce se expresaron en favor de Cristina Kirchner, mientras Orsi señaló que no se metería en cuestiones judiciales de otro país.

Otro de los temas centrales que atraviesa la Cumbre es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que lleva un cuarto de siglo de negociaciones y se aceleró en la última década.

Las demoras actuales se deben a la presión que el sector agrícola francés ejerce sobre el presidente de ese país, Emmanuel Macron, quien semanas atrás visitó a Lula en Brasil y pidió reciprocidad con el foco puesto en las reglas de producción, por lo que el convenio Mercosur-Unión Europea podría estar listo a finales de 2025.

La agenda promovida por el Gobierno argentino en el Mercosur giró en torno a la inclusión en la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de hasta 50 códigos arancelarios que impulsa cada Estado Parte, más allá de los 100 que rigen en la actualidad, en una propuesta que emergió en medio de la imposición arancelaria que aplicó en todo el mundo el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump.

Bajo la presidencia Pro Tempore de Milei, el Mercosur se abocó a cuestiones de carácter netamente económico, un perfil que cambiaría una vez que Lula tome las riendas para este segundo semestre de 2025.

En el radar de Itamaraty emerge la agenda verde, un aspecto denostado por la Casa Rosada y criticado en diversas oportunidades por el propio Milei en foros internacionales.

Unas de las cuestiones más llamativas que deja Argentina en la presidencia pro témpore del Mercosur es el bajo perfil del jefe de Estado, quien hasta el momento no tenía agenda ninguna reunión bilateral.

De hecho, de no haber grandes sorpresas, la foto de este jueves podría no estar en el Palacio San Martín sino en el domicilio de la ex vicepresidenta.

El puntapié inicial de la Cumbre del Mercosur lo dieron el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y su par Economía, Luis Caputo, que recibieron a sus pares de ministeriales y, en el caso del titular de Hacienda, también a presidentes de Bancos Centrales.

No obstante, el plato fuerte del día lo tuvo Werthein con el anuncio de la finalización del Acuerdo Mercosur-EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Mediante un comunicado conjunto, Werthein sostuvo que el acuerdo entre ambos bloques “creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB consolidado de alrededor de US$4,3 trillones”.

“Ambos lados se beneficiarán con mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”, agregó el diplomático.