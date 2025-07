"No le interesa": el Gobierno blanqueó que Javier Milei evita a sus pares del Mercosur

En medio de las repercusiones por la llegada de los líderes latinoamericanos para la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur , desde la Casa Rosada admitieron que juntarse con sus pares no está entre las prioridades de Javier Milei . “No le interesa”, confesaron.

En ese marco, desde el Gobierno no intentaron disimular la indiferencia de Milei. "¿Reuniones bilaterales con los del Mercosur? No creo, no le interesa", dijo una fuente respecto a la agenda que planea Milei en los próximos días.