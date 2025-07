Con Lula ausente, Javier Milei celebró reuniones bilaterales con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Panamá

Pese a que no estaba en la agenda original del Gobierno, finalmente el presidente Javier Milei tuvo dos reuniones bilaterales tras la cumbre de líderes del Mercosur con sus pares de Panamá , José Raúl Mulino , Uruguay , Yamandú Orsi , y Paraguay, Santiago Peña . Sorpresa para nadie, no hubo un encuentro similar con el brasileño Lula da Silva.

Los encuentros bilaterales ocurrieron luego de la cumbre de presidentes en el Mercosur que se celebró desde las 10 en el Palacio San Martín, aunque no hubo comunicaciones oficiales por parte de la Cancillería hasta dos horas después, una práctica habitual durante la gestión de Gerardo Werthein.

Se trató del primer encuentro formal del libertario con Mulino y con Orsi, con quien dialogó por primera vez, ya que Milei no había viajado para su asunción el pasado 1° de marzo para preparar el discurso que iba a realizar esa misma noche frente a la Asamblea Legislativa, según habían explicado por ese entonces en la Casa Rosada.

FOTO 3 (1).jpeg Javier Milei junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, tras la reunión bilateral que mantuvieron al fin de la cumbre del Mercosur. Presidencia

En ese marco, un gesto que no pasó desapercibido fue su decisión de no visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria. "No es buena cosa que nos metamos en asuntos de otros países y menos cuando se trata de asuntos judiciales", había dicho el uruguayo en la previa.