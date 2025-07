El motivo por el que Yamandú Orsi evitó la visita a Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria

La cumbre de presidentes del Mercosur sumó en estos últimos días una incógnita ajena a los tratados comerciales y los acuerdos estratégicos: qué mandatarios podrían visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio donde cumple con su prisión domiciliaria. En ese marco, el presidente uruguayo de izquierda Yamandú Orsi descartó un encuentro con la dirigente del PJ: "No es bueno meterse en asuntos de otros países" expresó.

"No es buena cosa que nos metamos en asuntos de otros países y menos cuando se trata de asuntos judiciales. Por tanto, todo el respeto y el deseo de que la democracia se fortalezca y no al revés", aseguró el jefe de Estado.

En marzo se reunirán Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula Da Silva en una cumbre presidencial. Foto: NA A diferencia de su par uruguayo, Lula da Silva visitará a la expresidenta luego de la cumbre del Mercosur. NA

"Estoy al tanto de eso y no tengo comentario alguno para hacer. De todos modos algo debe quedar claro, al menos así funciona mi país: yo soy el presidente de todos los uruguayos, subrayo y reitero, de todos. Lo que haga cada partido político, en su legítimo derecho, forma parte de su libre albedrío para actuar o no actuar, declarar o no declarar. Una cosa son los partidos y otra muy distinta el gobierno", remarcó el uruguayo en diálogo con Clarín.

La relación con Javier Milei

En ese marco, Orsi reiteró su intención de llevar adelante una "relación extraordinaria" con la Argentina y su presidente libertario, y destacó "un clima estupendo" para avanzar en ese sentido. Además, aclaró que "no está fijada una reunión con el presidente Milei, pero mientras tanto siguen avanzando las relaciones bilaterales en los caminos lógicos".

"Y si efectivamente por una razón u otra se estableciera la bilateral, tenemos muchos temas de cooperación conjunta que evaluaremos en su debido momento", concluyó el uruguayo.