Axel Kicillof no le afloja a la presión de "los primos" de La Cámpora mientras puja con Milei por la plata que le debe

La mejor manera de minimizar la dimensión de un elefante es armar una tropilla de elefantes. Esta parece ser la estrategia elegida por Axel Kicillof , quien esta mañana estuvo en Escobar junto con Ariel Sujarchuk, uno de los más críticos de la estrategia electoral elegida por Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones de octubre pasado.

Sujarchuk, según lo que se daba por hecho en la escenografía del peronismo kirchnerista bonaerense , siempre era uno de los jefes comunales que acompañaba los pedidos de la ex presidente. Inclusive forma parte del Partido Justicialista Nacional cuando ya se había iniciado la tensión con Kicillof, quien no se había pronunciado en su favor en la pelea que le había presentado Ricardo Quintella.

Ahora, el intendente de Escobar, al igual que lo expuesto por Mariel Fernández, la jefa comunal de Moreno que siempre fue fanática kirchnerista, más el siempre ubicuo Gastón Granados, representante del viejo imperio creado por su papá Alejandro, en Ezeiza, marcan la nueva era de ruptura con el viejo sistema que imponía el kirchnerismo . Máximo Kirchner no pudo construir fiabilidad con todos ellos.

Axel Kicillof toma nota de todo esto pero no quiere soltar un peso. En eso es muy parecido al presidente de la Nación. Javier Milei también tiene una fila de gobernadores que pretenden estar bien con él a cambio de un poco de cariño generado a través de obras y fondos. No va a pasar.

El gobernador está dispuesto a discutir todo, inclusive a costo de que termine padeciendo que no se traten los proyectos de Presupuesto y endeudamiento que pretende aprobar. Los tiempos no lo ayudan, pero a los intendentes y a los legisladores tampoco les sirve estirar semejante agonía económica.

Nadie quiere cambiar lo que trajo hasta acá. Los legisladores, de todos los partidos, siguen creyendo que son los encargados de conducir las discusiones y las negociaciones como sucedía hace dos décadas. La crisis de las estructuras tradicionales todavía no fue observada con la claridad que amerita la nueva realidad. El gobernador, en tanto, necesita la plata más que el agua porque sin gestión su futuro se empieza a hipotecar a partir de fin de año.

“Están picantes”, le dijo este periodista a uno de los voceros autorizados de la gestión. Entre risas, aceptó la postura que adoptó Axel Kicillof porque se hartó de que aún lo crean un chico caprichoso. Para la Gobernación, tanto “los primos” como buena parte de la dirigencia política “se esconden detrás de pedidos incumplibles”.

¿Cuáles son estos requerimientos? Plata fresca para infraestructura, seguridad y obras que surjan con claridad de una partida presupuestaria, ya sea atada al endeudamiento o simplemente del cálculo de ingresos proyectado para este año. El no hay plata también pesa en la provincia de Buenos Aires, castigada por desastres climáticos y la abrupta caída de la actividad económica en los conurbanos del norte, oeste y sur.

El medio aguinaldo de diciembre es la máxima prioridad del gobernador, quien por primera vez no escucha ni atiende reclamos de ajustes por parte de algunos sindicatos provinciales. Prefiere no echar gente pero no dar aumentos que le descalabren aún más las escuálidas cuentas bonaerenses.

Carlos Bianco Foto: Provincia Buenos Aires Carlos Bianco Foto: Provincia Buenos Aires El Ministro provincial le pidió a Diego Santilli que lo reciba a Kicillof. El ministro dijo, irónico, que toma nota del pedido.

Mientras tanto, Diego Santilli, el ministro del Interior encargado del diálogo con los gobernadores bajo observación de Manuel Adorni, ninguneó al ministro de Gobierno provincial, Carlos “Carli” Bianco, quien hoy por la mañana hizo público su pedido de audiencia. “Lo anoto”, dijo vía X el funcionario nacional.

Quizás sería conveniente que en algún momento abandonen el debate infantil entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses también son argentinos, por más que sus gobernantes no opinen ni piensen de la misma manera. Y si Milei, Santilli y Karina Milei lo elijen de rival, Kicillof debe sacudirse ese rol de divo malo, ir hasta la Casa Rosada, y no volver a La Plata hasta ser recibido.