Dólar y bandas cambiarias: por qué la falta de reservas es la gran asignatura pendiente, según analistas

Tras las elecciones de medio término el foco está puesto ahora en la necesidad de acumular reservas al Banco Central.

El Gobierno sigue aprovechando el escenario surgido tras las elecciones del 26 de octubre. Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron (y parecen consolidarse) los movimientos para mejorar las condiciones macro, equilibrar la situación cambiaria y convertirla en más previsible y en establecer diálogos para avanzar en leyes clave en el Congreso. Mientras tanto, las reservas no despegan.

Sin embargo, se advierte que no pueden haber pasos en falso. Ni dejar de entender que Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, como responsables de la política económica del país en estos momentos, llegaron a la renovación de las cámaras de Diputados y el Senado bajo un esquema de salvataje del gobierno de los Estados Unidos.

Sobre el balance de esta situación habla el último informe de la Fundación Mediterránea titulado “Del riesgo político al rally financiero: las elecciones reconfiguran las expectativas”, firmado por Maximiliano Gutiérrez. Nuevamente, y coincidiendo con la mayoría de los analistas del mercado, la falta de acumulación de reservas sería el principal debe de la estrategia oficial.

El factor Milei Los principales párrafos del trabajo son los siguientes: