Javier Milei estrena su nueva mesa política y busca dar signos de reacción tras el cachetazo electoral

Luego de la contundente derrota en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno acusó el golpe y anunció la conformación de una nueva mesa política nacional encabezada por Javier Milei. Ese nuevo instrumento del Ejecutivo se reúne por primera vez este martes desde las 9.30 en la Casa Rosada bajo la promesa de recuperar las riendas de la gestión y enviarle un mensaje a los mercados y al electorado.