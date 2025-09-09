Javier Milei estrena su nueva mesa política y busca dar signos de reacción tras el cachetazo electoral
Javier Milei encabezará por primera vez la nueva mesa política que conformó luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en un momento donde los mercados y el electorado demandan signos de reacción.
Luego de la contundente derrota en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno acusó el golpe y anunció la conformación de una nueva mesa política nacional encabezada por Javier Milei. Ese nuevo instrumento del Ejecutivo se reúne por primera vez este martes desde las 9.30 en la Casa Rosada bajo la promesa de recuperar las riendas de la gestión y enviarle un mensaje a los mercados y al electorado.
Además del mandatario, participan del encuentro los dos vértices del Triángulo de Hierro, Karina Milei y Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Noticia en desarrollo.