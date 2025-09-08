Javier Milei reunió al Gabinete tras la derrota electoral en Buenos Aires y prepara un segundo encuentro por la tarde

En medio del vendaval que produjo la derrota electoral por más de 13 puntos en l a provincia de Buenos Aires , el presidente Javier Milei convocó a dos reuniones de Gabinete para discutir el rumbo de la gestión. Se trata de un momento de máxima tensión para el Ejecutivo, que debe dar una rápida muestra de reacción frente a una violenta apertura de mercados y la cercanía con las elecciones nacionales de octubre.

El mandatario fue el primero en llegar al cónclave convocado para las 9.30 en el salón Eva Perón de Balcarce 50. Luego, la plana mayor del Gobierno ingresó uno a uno, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad).

También caminaron bajo la fría mirada de los bustos presidenciales el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, evitó como de costumbre la puerta principal, pero es una presencia infaltable en las reuniones de Gabinete.

Sin aclarar el motivo, Luis Caputo había anticipado que no participaría del encuentro, aunque se presentó en Casa Rosada alrededor de las 11.30 para reunirse con la delegación del Banco Interamericano de Desarrollo, que llegó al país para participar de una cumbre de Seguridad y Justicia y trabajar sobre una línea de crédito para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, dada la importancia del diálogo con sus ministros en este contexto de crisis, Milei decidió convocar a una segunda reunión de Gabinete par las 16.30 donde sí se espera la asistencia de Caputo, que por estas horas concentra toda la atención del círculo rojo.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", fue el breve mensaje que se limitó a escribir en sus redes el funcionario, que fue uno de los tres miembros del Gabinete que no acompañaron al presidente durante su discurso en La Plata luego de la derrota.

Javier Milei (2) Luego de la derrota en las elecciones bonaerenses, Javier Milei reunió a la plana mayor de su gobierno en la Casa Rosada. Luis Caputo, el gran ausente. Noticias Argentinas

Lunes negro para el Gobierno

La cumbre del Ejecutivo ocurrió en pleno lunes negro para los mercados, con una caída de los bonos soberanos de hasta un 7,77% y un colapso que llegó a alcanzar un 15% para algunas de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, mientras que el dólar MEP trepó $60 y llegó a los $1450, cerca del techo de la banda cambiaria, en las primeras horas pos electorales.

El primero en acusar el golpe que recibió el Gobierno en los comicios fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien admitió que el oficialismo no sufrió un huracán, pero sí "un viento muy fuerte". En ese sentido, el funcionario coincidió con el llamado a hacer autocrítica del presidente y remarcó: "Debemos analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente", aseguró en diálogo con Radio Mitre.

En paralelo, el ministro también reconoció la necesidad de evaluar la práctica política y aceptó que "tal vez" La Libertad Avanza transmitió involuntariamente una sensación de soberbia que no cayó bien en el electorado. Aun así, sostuvo que "la derrota es compartida por todos" en el Gobierno y reiteró que "nadie sale limpio de esto". "Todos somos parte del mismo proyecto", sentenció.

Pases de facturas y presiones internas

Sin embargo, esa postura no parece ser compartida hacia adentro de la Casa Rosada, donde se acrecentan las críticas contra el sector de los Menem, representados en la provincia de Buenos Aires por Sebastián Pareja, por sus fallas en la interlocución política que derivó en importantes fugas del macrismo por fuera del armado libertario que resultaron determinantes para la elección. "Se falló en todo en esta elección, ni hablar en los acuerdos, en dejar ir a los que no tenías que dejar ir", cuestionó un asesor al tanto de las conversaciones de la mesa chica del Ejecutivo.

Tal es el caso de los hermanos Passaglia en la segunda sección, quienes controlan el municipio de San Nicolás y obtuvieron un 24% de los votos en la segunda sección electoral, detrás del 29,79% de La Libertad Avanza y el 35,42% de Fuerza Patria. Lo mismo ocurrió en la cuarta sección, donde el intendente de Junín, Pablo Petrecca, también mermó el caudal de votos libertario y consiguió un 19,92%. Sin esas terceras vías, ambos distritos hubieran sido pintados de violeta.

Las críticas exceden al desempeño electoral en la provincia de Buenos Aires y alcanzan también a las estrategias electorales en los diferentes comicios provinciales, donde La Libertad Avanza solo se impuso en Chaco -en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero- y en la Ciudad de Buenos Aires. En otros distritos, como el reciente caso de Corrientes, el sello violeta quedó cuarto y además pagó el costo de romper con un gobernador que hasta entonces había sido un aliado del Gobierno.

Esos cortocircuitos en el diálogo con los mandatarios provinciales y con bloques aliados en el Congreso se tradujo en un sinnúmero de costosas derrotas legislativas para el oficialismo, entre ellas la caída del veto presidencial a la emergencia en discapacidad, algo que no ocurría hace más de 20 años.

En paralelo, los cierres de listas en las diferentes provincias tensionó al máximo la cuerda entre los Menem y Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que nuclea a la militancia digital de La Libertad Avanza que se referencia en el asesor Santiago Caputo.

De hecho, la primera gran batalla interna en la tropa libertaria ocurrió al momento de la elección de los candidatos bonaerenses. Allí, la lapicera de Sebastián Pareja marginó a la gran mayoría de la tribu tuitera, salvo por el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quinto candidato a legislador por la tercera sección electoral.

La ofensa no fue olvidada y pasada la medianoche, con el resultado consumado, los pases de factura ya circulaban libremente por las redes. En ese marco, no faltan las voces en Balcarce 50 que presionan por empoderar la figura de Caputo, quien este domingo subió por primera vez a un escenario para acompañar a Javier Milei durante su discurso.

"No veo cambio de nombres, pero sí es primordial dar un mensaje a los mercados y al electorado también. Milei ratificó el rumbo de la gestión y de la economía, lo que necesitás es retomar los diálogos que te permiten la gobernabilidad de acá a 2027 y llegar lo mejor parado a octubre", diagnosticó un funcionario que camina los pasillos de Balcarce 50.

Si el elegido para esa tarea será el asesor presidencial, todavía está por definirse. De suceder, el Gobierno habrá roto su Triángulo de Hierro para darle una nueva forma que por estas horas aún es una incógnita.