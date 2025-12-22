Impsa presentó su balance de este 2025 y planteó desafíos a futuro

La empresa metalmecánica Impsa , que pasó de manos estatales a privadas a comienzos de año, presentó un balance positivo de 2025 y aseguró haber ingresado en una nueva etapa de consolidación y competitividad global, tras un año marcado por la "reestructuración financiera", la expansión internacional y la ejecución de proyectos estratégicos en energía, infraestructura y tecnología nuclear.

“ Impsa cerró 2025 con avances decisivos que consolidan una nueva etapa competitiva y refuerzan su posicionamiento como actor estratégico a nivel internacional”, señalaron desde la compañía, al resumir un ejercicio atravesado por cambios profundos en su gestión y proyección.

Según el balance oficial, “los primeros diez meses de esta gestión estuvieron marcados por un proceso de reconstrucción, foco estratégico y, sobre todo, resultados concretos”. En ese sentido, la empresa destacó que “volvimos a pensar Impsa como una empresa global, con presencia activa en mercados de alta exigencia tecnológica y con una gestión orientada a la previsibilidad, la transparencia y la ejecución”.

Uno de los ejes centrales del año fue el fortalecimiento de la presencia internacional. Impsa abrió oficinas en Buenos Aires, Miami y Houston, y concretó su regreso al mercado de grúas en Estados Unidos, “uno de los más competitivos y relevantes del mundo”. En paralelo, participó en licitaciones de centrales hidroeléctricas en distintos países, ampliando su proyección global.

Un hito clave del período fue la reestructuración de la deuda de la compañía por U$S 583 millones . “La reestructuración de la deuda de Impsa en tiempo récord constituye una señal clara de confianza y credibilidad en la nueva gestión”, afirmaron. Este proceso permitió “ordenar la estructura financiera de la compañía y sentar bases sólidas para su plan de crecimiento y expansión”.

En el sector nuclear, la empresa dio pasos considerados estratégicos. “Estamos trabajando activamente en proyectos con NASA y con Dioxitek, reafirmando nuestras capacidades como proveedor de componentes y soluciones críticas”, indicaron.

Además, Impsa mantiene “conversaciones avanzadas con el Departamento de Energía de los Estados Unidos para integrarnos a la cadena de valor del sector nuclear”, un movimiento clave para su posicionamiento en tecnologías sensibles y de alto valor agregado.

La agenda internacional también fue un pilar del reposicionamiento. La compañía participó en encuentros de referencia como Clean Currents, World Nuclear Exhibition y AAPA Ports, además de eventos nacionales y regionales vinculados a energía, industria, innovación y defensa.

“Esta presencia forma parte de una estrategia clara de reposicionamiento y vinculación con los principales actores de la industria global”, destacaron.

Plan de expansión de Impsa "en marcha"

En materia de ejecución, Impsa subrayó la finalización de proyectos emblemáticos como la rehabilitación integral de la Unidad Generadora 4 de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, el reactor de hidrodesulfuración para YPF y el Parque Solar Helios Santa Rosa II. A esto se sumó el desarrollo de la planta piloto de hidrógeno para Y-TEC y el avance en la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, en San Juan.

“Hoy podemos afirmar que el plan de expansión está en marcha”, aseguraron desde la empresa, con la mirada puesta en 2026. Para el próximo año, IMPSA prevé “transformar desafíos en oportunidades, consolidar mercados, escalar capacidades y proyectar al mundo el valor de la ingeniería y el talento argentino”.