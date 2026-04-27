Juan Bautista Mahiques renunció a la Procuración General de CABA: cuál es su próximo objetivo

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, presentó su renuncia a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en un movimiento que apunta a reposicionarse dentro del fuero federal. La decisión está directamente vinculada a su intención de competir por un cargo clave en Comodoro Py.

La dimisión busca despejar eventuales cuestionamientos éticos o legales en el marco de su postulación a la Fiscalía General de la Cámara Federal, un puesto central por donde pasan las principales causas de corrupción.

Mahiques se encontraba en uso de licencia desde marzo en la Procuración porteña para ejercer su rol en el Gabinete de Javier Milei, pero optó por formalizar su salida para avanzar sin objeciones en el proceso de selección.

La Fiscalía General de Cámara en Comodoro Py es uno de los lugares más influyentes del sistema judicial federal, con capacidad de intervención en expedientes de alto impacto político e institucional.

En paralelo a esa postulación, Mahiques también se inscribió en otro concurso para cubrir fiscalías de primera instancia, ampliando sus opciones dentro del fuero federal.

Respaldo político dentro del oficialismo

El movimiento cuenta con el aval de un sector del Gobierno que impulsó su desembarco en el Gabinete nacional, encabezado por Karina Milei.

Ese respaldo refuerza su posicionamiento en una disputa donde confluyen intereses judiciales y políticos, en un contexto de reconfiguración de cargos clave.

Envío de pliegos y polémica

En simultáneo, el Ministerio de Justicia avanzó con el envío de una nueva tanda de candidatos al Senado para cubrir vacantes en el Poder Judicial, con el objetivo de acelerar designaciones.

Algunos de esos nombres fueron cuestionados por supuestos vínculos con la agrupación “Justicia Legítima”, una referencia histórica dentro del sistema judicial. Desde el entorno de Mahiques rechazaron esas críticas y defendieron los perfiles propuestos.

Reordenamiento en la Justicia

La jugada del ministro se inscribe en una dinámica más amplia de reconfiguración del mapa judicial, donde los concursos y designaciones vuelven a ocupar un lugar central.

Con la renuncia formalizada y el respaldo político activo, Mahiques se posiciona en una carrera clave que podría redefinir su rol dentro del entramado judicial federal.