Grabois advierte: "Hay mecha corta, no hay margen para nuevas decepciones"

El dirigente social Juan Grabois volvió a advertir que, más allá del cambio de ciclo político, no hay mucho margen, según él, para "decepciones" y que la conflictividad puede volver a la calle. "Hay una tensión en la gente contenida por la esperanza. Después del optimismo de la voluntad viene el pesimismo de la razón. Hay mecha corta en la Argentina, no hay margen para nuevas decepciones", dijo Grabois en una entrevista realizada en Radio La Patriada.

El dirigente de la Ctep, dijo sentirse identificado con Alberto Fernández. Pero puso reparos. "Me siento parte de este frente y creo en Alberto, pero no me gustó el exitismo que hubo luego de las PASO ni tampoco la moderación impostada que se buscó no marcar dónde están las contradicciones sociales", aseguró y destacó el gesto del presidente electo con Brian, el joven que había sido discriminado en las redes por su vestimenta cuando era autoridad de mesa en las elecciones. "Reunirse con Brian fue lo mejor que hizo en la campaña", dijo Grabois.

En la misma entrevista, el dirigente amigo del papa Francisco repitió que es necesario en Argentina realizar una reforma agraria, una propuesta que hizo hace tiempo y generó polémica. "Hay que redistribuir la riqueza. Hay que meter retenciones, aumentar el impuesto a bienes personales, revisar el esquema tarifario. No alcanza sólo con el crecimiento. Estoy convencido que hay que hacer la reforma agraria", repitió.

Grabois dijo que espera que antes de fin de año "se resuelvan algunos de los problemas y que la línea de la pobreza no afecte a más argentinos". Sostuvo además que las retenciones a productos agropecuarios "están muy bajas en relación con el tipo de cambio", se pronunció a favor de un aumento al impuesto a Bienes Personales y de quitar presión impositiva a empresas tecnológicas como Mercado Libre.