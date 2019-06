Fuerte reacción oficial ante el rechazo del PJ al endeudamiento

El Poder Ejecutivo se enteró de que el justicialismo anunciará mañana que no va a dar los votos para que la Provincia tenga financiamiento internacional para cuatro obras y la queja no se hizo esperar. "Esto es una vergüenza para la Provincia", dijeron fuentes de esa órbita y atacaron a la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti: "No conduce a nadie", dijeron.