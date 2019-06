Gimenez: "Hay que dejar de darle a Cornejo el gustito de que nos divida"

Los cinco intendentes del PJ se reunieron anoche en Tunuyán. Era una cita postergada y con más de un tema en carpeta. Pero sobresalieron las reacciones al proyecto enviado a la Legislatura por el gobernador Alfredo Cornejo para conseguir financiamiento en dólares (130 millones) para obras.

El sorpresivo proyecto del Gobierno plantó el germen de la división en el peronismo justo en un momento en que el PJ trata, precisamente, de generar unidad. Y ya hubo reacciones en primera persona: se notó en el encuentro de los intendentes que no hay consenso para aprobar la iniciativa oficial.

Algunos de los intendentes justicialistas lo dejaron bien en claro hoy. "No se puede tratar de acordar con uno o dos y que el peronismo todo acompañe", señaló esta mañana el de San Martín, Jorge Gimenez, en charla con MDZ Online.

El mensaje tuvo destinatarios bastante claros. Aunque Gimenez afirmó que no le consta quienes son los compañeros que están de acuerdo con endeudarse para realizar obras, en la víspera hubo expresiones públicas a favor del proyecto de Lucas Ilardo (el operador político de la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti) y de Adolfo Bermejo (mano derecho del ex candidato para ese cargo, Alejandro).

En este contexto, el intendente de San Martín decidió encarnar la voz disidente del peronismo. "Un endeudamiento en dólares no se puede tomar a la ligera en este país porque nunca se sabe a cuánto va a subir", expresó. Y atacó incluso el corazón del proyecto cornejista: "No hay desarrollo de nada en los proyectos que se mencionaron", sentenció.

Las obras en cuestión son el corredor de la ruta provincial N° 82, el acueducto Ganadero de La Paz, la doble vía de acceso a San Martín-Rivadavia y Junín, y la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Por cercanía, Gimenez disparó primero que nada contra la doble vía que le daría una salida a Rivadavia a la Ruta 7. "No está aislado Rivadavia, aunque como todos los departamentos, necesite obras. Es un capricho", sostuvo el intendente de San Martín. En contraste, afirmó: "Aysam está explotado, no se ha hecho una sola obra".

Uno de los puntos de análisis anoche, en Tunuyán, fue que los intendentes peronistas "que ganaron las PASO" no fueron consultados sobre sus prioridades o necesidades. Ninguno de ellos se ve favorecido por las obras proyectadas por el Gobierno, que tienen como destino Rivadavia, La Paz, Las Heras y Gran Mendoza.

Gimenez acudió de nuevo a su realidad local para ponerlo de manifiesto. "Nosotros pagamos el traslado de la basura a Rivadavia y una de las obras es para financiar el tratamiento de la basura del Gran Mendoza. Otra vez, ni siquiera nos han atendido cuando planteamos eso", criticó.

Aunque Adolfo Bermejo le haya guiñado un ojo a Cornejo, el intendente de San Martín aseguró que su hermano Alejandro (aún al frente de la comuna de Maipú) "comparte la opinión del resto de los intendentes" sobre el endeudamiento.

Y agregó, con un alto tono de queja: "Hay que dejar de darle el gustito a Cornejo que lo único que hace es dividir ¿Está ordenada la Provincia y vamos a salir ahora a buscar 130 palos verdes?

El proyecto de endeudamiento apareció en la Legislatura justo cuando los siete bloques en que se divide el peronismo dieron una señal "light" de unidad: prometieron coordinación y trabajo en interbloque.

Por eso la propuesta de Cornejo puede ser una problema para el proyecto electoral de Fernández Sagasti, quien, a pesar del rechazo de otros sectores del PJ, ya había ayudado al Gobierno a comienzos de este año para que pudiera sacar en la Legislatura un endeudamiento destinado a enfrentar la crisis vitivinícola.

"Si apoya ese proyecto, va a tener que venir ella al sur a repartir las boletas en las elecciones de setiembre", llegaron a amenazar cerca de los hermanos Félix en las últimas horas.

La intervención de Gimenez fue, en ese sentido, un poco más serena. Dijo que el endeudamiento "lo discutiremos entre todos porque nosotros no somos los dueños del peronismo" y pidió que el PJ "ponga por delante" el proyecto electoral.

Señaló además que está entusiasmado con la fórmula para la gobernación que componen Fernández Sagasti-Jorge Tanús, a pesar de que antes había trabajado "por una lista de unidad que no se dio".

También le dio su apoyo a Alejandro Bermejo como candidato a diputado nacional. "Alejandro no tiene problema en ser o no ser candidato, dijo eso y yo le creo. Si me preguntan, mi opinión es que vaya. Pero es de manual que los diputados nacionales son potestad de quién arme la elección a nivel nacional", aclaró Gimenez, a horas del cierre de listas para las PASO del 11 de agosto.