Pronóstico reservado para las últimas obras de Cornejo

Se complica el panorama al menos para la mitad de las obras que el gobernador Alfredo Cornejo pretende iniciar por la vía del endeudamiento antes de que termine su gestión.

No hay una decisión final todavía, pero la candidata a gobernadora del PJ, Anabel Fernández Sagasti, no ve con buenos ojos dos proyectos: la planta de tratamiento de residuos en Las Heras y la doble vía Junín-Rivadavia.

El cuadro, por el lado de los intendentes del PJ, es peor: no quieren autorizarle al Gobierno ninguna obra.

Los proyectos dependen de un endeudamiento en dólares por 130 millones de dólares. La llave para autorizar ese financiamiento la tiene el justicialismo, ya que con los votos de Cambia Mendoza en la Legislatura no alcanza para la aprobación.

En este contexto, Fernández Sagasti, en un estudio preliminar, sólo considera importante la mitad del paquete oficial: la remodelación del corredor de la ruta provincial 82 y el acueducto ganadero La Paz.

La mejora de un tramo de 30 kilómetros de la ruta a Cacheuta, con 8 kilómetros de doble vía, es relevante para la candidata justicialista por su impacto en el sector turístico. Implicará por sí sola un endeudamiento de 50 millones de dólares.

En tanto, el acueducto La Paz, que consiste en 483 kilómetros de cañerías para dotar de agua a la producción ganadera de esa zona, también es bien visto por la líder de Unidad Ciudadana. Su realización depende de otro préstamo millonario del Programa Federal de Infraestructura Regional del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

El Gobierno provincial busca tomar, en este caso, 55 millones de dólares de crédito. Pero ese monto incluye una de las obras que no es tan relevante para la candidata a gobernadora del PJ: el inicio de la doble vía de acceso a Rivadavía y Junín.

Esta obra vial ya fue bombardeada por el intendente de San Martín, Jorge Gimenez, quien consideró que no es tan importante porque "Rivadavia no está aislado" y hay otras necesidades más imperiosas en la zona este.

Del mismo modo, hay veto justicialista para la construcción de un centro ambiental en Las Heras que le de tratamiento y disposición final a los residuos del Gran Mendoza. Esa obra depende de un crédito del BID de 25 millones de dólares, pero en el peronismo genera muchas dudas.

El no de los intendentes

Si se impusiera el criterio de los intendentes del justicialismo, ninguna obra pasaría el filtro legislativo. Ellos no quieren aprobar ningún tipo de endeudamiento en dólares en la recta final de la gestión radical.

La resistencia más fuerte proviene de San Rafael, donde el intendente Emir Félix ya adelantó su voto negativo al conjunto de las obras propuestas.

La razón número uno de los intendentes tiene que ver con el alto nivel de endeudamiento de la gestión Cornejo. Pero hay otras inquietudes, como la posibilidad de que la Provincia deba asumir una contraprestación.

Pesa bastante, además, que ninguna de estas obras favorezca a los departamentos gobernados por el justicialismo.

La reacción de los intendentes peronistas ya se hizo pública y amagó esta semana en convertirse en un problema político y hasta electoral para la candidata a gobernadora del PJ.

Los cinco jefes comunales advirtieron que podría complicarse la unidad del PJ de cara a las elecciones si Fernández Sagasti apoyaba el proyecto de endeudamiento de Cornejo.

Tenga que ver o no con ese conflicto, tres de ellos (Félix, Martín Aveiro y Roberto Righi) no participaron este viernes del acto de presentación de candidatos a diputados nacionales que eligió Anabel.

Y eso que, en la lista, uno de ellos era protagonista. Se trata de Alejandro Bermejo, quien todavía está al frente de la comuna de Maipú y será segundo en la boleta de legisladores nacionales.

La reacción de Anabel

Fernández Sagasti trató de bajar los decibeles de la tensión interna al sostener que no tiene "ninguna decisión tomada" y que hará la semana que viene una reunión con los intendentes para tratar el tema.

Uceda, Anabel, Tanus y Bermejo

Sin embargo, también aclaró que no se dejará avasallar por sus compañeros. "Soy de estudiar y escuchar mucho, pero también me gusta que me escuchen", señaló, y agregó: "La Provincia está altamente endeudada, pero esto significa obras".

Anabel señaló que se está evaluando cuáles proyectos generarán "oportunidades de trabajo" y beneficios para la producción. Y prometió: "Vamos a tomar una decisión de conjunto".

En este periodo de estudio, algunas preguntas ya elevó el candidato a vicegobernador Jorge Tanús al ministro de Gobierno Lisandro Nieri.

El diputado peronista ha pedido un informe de la traza de la Ruta 82 y cuáles serán las expropiaciones. También ha solicitado "el desglose de las obras del Financiamiento del FFIR", que agrupa el acueducto La Paz y la doble Vía de Rivadavia.

Respecto del proyecto más cuestionado por el PJ, también hubo ya consultas. La candidata a gobernadora pretende un informe acerca de "la operación y funcionamiento de la planta residuos" de Las Heras que costaría 25 millones de dólares y quiere que el Gobierno aclare si el servicio de la futura planta de residuos será concesionado a un privado.