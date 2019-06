Nieri aseguró que el endeudamiento "no es para Cornejo"

El Gobierno busca destrabar la discusión dentro del PJ por el endeudamiento en dólares para realizar cuatro obras con un mensaje que saca de escena a Alfredo Cornejo.

"Cornejo no va a tomar un solo peso de esa deuda. Esto se licita y lleva su tiempo, se empieza a trabajar el año que viene y el que va a iniciar las obras es el próximo gobernador", aclaró el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, a MDZ.

Con estas palabras, Nieri salió a contradecir a los intendentes del PJ y otras voces opositoras que han considerado inadecuado que el Gobierno reciba de la Legislatura una autorización de financiamiento de 130 millones de dólares cuando falta poco para que termine la gestión.

"Esto no es como con un banco comercial, que te dice 'acá está la plata'. El BID es mucho más lento, hay que mandar los pliegos y cómo se va a licitar. Lo que pasa es que se justifica, porque son 25 años de plazo, con 5 años de gracia y tasa del cinco por ciento", explicó Nieri.

E incluso el ministro de Gobierno tentó a los candidatos a gobernador que están inmersos en esta discusión (empezando por la del PJ, Anabel Fernández Sagasti) con los posibles beneficios a futuro de aprobar el endeudamiento pretendido. Sostuvo en ese sentido que, sumados a Portezuelo del Viento, "estos cuatro proyectos aseguran un ritmo importante de obra" desde el año próximo.

Obviamente que el destinatario principal del mensaje de la Casa de Gobierno fue el justicialismo. El bloque de los intendentes no quiere darle ningún tipo de endeudamiento a Cornejo y Fernández Sagasti apenas garantiza que los proyectos van a ser evaluados.

A la par del pronunciamiento de Nieri, se supo que el peronismo en conjunto resolvería antes de que termine esta semana si aprobará o no el endeudamiento en dólares que ha pedido Cornejo. Según adelantaron distintas fuentes a MDZ, la prometida reunión entre Fernández Sagasti y los intendentes para definir qué se hará con el pedido del Gobierno se haría este jueves.

El voto del justicialismo, o una parte, es clave porque el endeudamiento requiere de la aprobación de dos tercios de la Legislatura. Y hasta este martes, no había avances en ese sentido: "Estamos empantanados", reconoció el diputado radical Jorge López, al final de una reunión de la comisión de Hacienda, en la que sondeó la posibilidad de darle despacho al proyecto para que se trate en el recinto de la Cámara Baja.

La reunión de hoy en la comisión de Hacienda.

López precisó también que el PJ "pidió tiempo para tomar una posición uniforme".

Pero en el radicalismo no se resignan: "No hay un solo proyecto del BID que no haya sido aprobado en la Legislatura", dijo ayer López, y sostuvo que el diseño de las obras es incuestionable desde lo técnico y lo financiero. En tanto, para el jefe del bloque de diputados radicales, César Biffi, la negativa peronista es directamente "increible".

El objetivo del Gobierno es dotar de financiamiento, en la recta final de la gestión, a las siguientes obras: un centro ambiental para la gestión integral de residuos sólidos en Las Heras, un acueducto ganadero para La Paz, la remodelación y ensanchamiento de la ruta 82 (Panamericana) a Cacheuta y la primera etapa de una doble vía que conecte a Junín y Rivadavia con la Ruta 7.

Ha dicho que este conjunto de obras producirá alrededor de 3.000 empleos.

La ruta 82 y la planta de residuos serán financiadas por el BID, que dará un plazo de amortización de 20 años. El de la ruta 82 es un reciente crédito directo del BID para la Provincia, mientras que la planta de Las Heras se haría con un préstamo que dio el organismo hace cuatro años al país. Esto genera una diferencia en el periodo de gracia (sólo se pagan intereses) que tiene cada obra: la obra vial dispone de cinco años y la planta de residuos tiene solo 6 meses.

En tanto, las otras dos obras (doble vía a Rivadavia y acueducto de La Paz) recibirán créditos de otros organismos multilaterales a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) de la Nación. En estos casos, el plazo de amortización es de hasta 10 años y el periodo de gracias de un año.

La tasa que se aplicaría en todos estos créditos internacionales (5 por ciento) es, según el oficialismo, un tercio de lo que se paga en el mercado.

Hay además una contraprestación a cargo de la Provincia, que deberá asumir con fondos propios entre el 20 y el 30 por ciento de los costos de las obras, según indicó el diputado López.

El PJ ha pedido un detalle sobre las expropiaciones que se harán para mejorar la ruta 82 y también ha preguntado cómo operará la planta de residuos para el Gran Mendoza, la cual costará 25 millones de dólares y es la que más resistencia genera.

Entre otras aclaraciones, el oficialismo ha asegurado que los fondos en dólares no se podrán usar para gastos corrientes y ha hecho hincapié en el beneficio para el empleo y la actividad económica. La ruta 82, por ejemplo, generará, según el BID, una tasa interna de retorno de casi 50 por ciento. Este índice habla de la "rentabilidad" para el Estado de mejorar esa ruta turística.

"Las condiciones son recontra convenientes porque a Argentina no le prestan fondos a 25 años. Sería bochornoso que, teniendo un crédito aprobado por el BID, la provincia de Mendoza dijera que no", insistió Nieri anoche.

Y agregó, en tono crítico: "Cuando nosotros llegamos queríamos dinamizar la obra pública, pero no había un solo proyecto y los procesos son largos. Hay muchas obras pendientes en distintas zonas de la provincia, pero esto es porque en ocho años de administración justicialista no se hicieron".

"Si no tomamos los créditos, el banco cierra los proyectos, no los podemos dejar pendientes por si los quiere tomar el próximo gobernador", advirtió finalmente el ministro de Gobierno.