Federico Sturzenegger expone en el Senado: compra de tierras, cambios en desalojos y expropiaciones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , asistirá este miércoles en el Senado para defender uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno en materia institucional y económica.

La iniciativa, centrada en la “inviolabilidad de la propiedad privada”, propone una batería de cambios que atraviesan distintos frentes, desde el régimen de expropiaciones hasta la compra de tierras por parte de extranjeros, pasando por desalojos y la normativa sobre incendios.

La exposición será ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, en un contexto de creciente debate político.

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a modificar el funcionamiento del sistema expropiatorio. La propuesta introduce un mecanismo abreviado para restituir inmuebles a sus propietarios, basado en la acreditación del título de propiedad, con intervención judicial pero evitando los plazos prolongados que hoy caracterizan estos procesos.

En paralelo, también se plantea una reforma en los desalojos, con el objetivo de agilizar los tiempos y reducir los conflictos derivados de ocupaciones prolongadas.

Tierras: apertura a capital extranjero y cambio de enfoque

Otro punto sensible del proyecto es la modificación del régimen de tierras rurales. El Gobierno busca eliminar las restricciones vigentes desde 2011, que limitaban la compra de tierras por parte de extranjeros. Desde la Casa Rosada sostienen que esas trabas terminaron desincentivando la inversión, especialmente en el sector agropecuario.

En reemplazo, la iniciativa propone un esquema más focalizado: los controles se concentrarían únicamente en operaciones vinculadas a Estados extranjeros o entidades relacionadas, con el argumento de preservar la soberanía sin desalentar capitales privados.

Manejo del fuego: cambios sobre restricciones post-incendio

El proyecto también avanza sobre la legislación vigente en materia de incendios. En particular, plantea eliminar disposiciones clave de la ley sancionada en 2020 que impedían modificar el uso o vender tierras afectadas por incendios durante largos períodos —hasta 60 años en algunos casos—.

Desde el oficialismo consideran que esos plazos resultan excesivos y terminan afectando el derecho de propiedad sin garantizar una recuperación ambiental efectiva.

Un proyecto con impacto económico y alto voltaje político

La iniciativa lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de todo el gabinete nacional, lo que evidencia su peso dentro de la agenda oficial.

Sin embargo, su tratamiento en el Congreso promete generar fuertes discusiones, tanto por la apertura a inversores extranjeros como por los cambios en normas sensibles como la ley de Manejo del Fuego.