Avanza la investigación sobre Manuel Adorni: la Justicia pidió nuevos informes por sus bienes y viajes

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó informes adicionales para profundizar el análisis sobre las propiedades adquiridas por el j efe de Gabinete Manuel Adorni y sus viajes recientes al exterior, en el marco de la causa que busca determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.

El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo , se originó a partir de una denuncia que señala un incremento significativo en los bienes de Manuel Adorni en un corto período. Según la presentación, existirían “severas discrepancias” entre sus declaraciones juradas, incluyendo la presunta omisión de activos financieros y movimientos de dinero que no tendrían justificación clara.

Ahora, la fiscalía apunta a reconstruir con mayor precisión el patrimonio de Adorni. Pollicita pidió información a registros públicos y organismos para averiguar quién es el dueño, el valor y cómo se adquirieron diferentes propiedades conectadas a Adorni y su círculo cercano.

Uno de los focos principales está puesto en un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido en 2025, y en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Sobre esta última, la documentación incorporada al expediente indica que habría estado registrada a nombre de un tercero, mientras que gastos como expensas figuran asociados a la esposa del funcionario, lo que alimenta dudas sobre su verdadera titularidad.

La fiscalía también busca establecer el valor real de estas propiedades mediante tasaciones, ya que existen sospechas de que algunas operaciones podrían haberse realizado por montos inferiores a los de mercado o mediante mecanismos de financiamiento poco habituales, como préstamos privados otorgados por particulares.

Otro eje de la investigación se vincula a los viajes realizados de Manuel Adorni. La denuncia da cuenta de salidas al exterior y traslados en vuelos privados como el de Punta del Este durante los feriados de carnaval, cuyos costos y formas de pago son objeto de análisis. En particular, se intenta determinar si estos gastos guardan relación con sus ingresos o si podrían haber sido cubiertos por terceros, lo que abriría nuevas líneas de investigación.

La Dirección de Migraciones aportó un listado de entre 15 y 19 viajes realizados por Adorni desde 2023. Ese número contrasta con lo que el propio funcionario dijo públicamente. Mientras Adorni sostenía que su única salida recreativa en un año y medio fue ese viaje a Punta del Este, los registros muestran un itinerario que incluye Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en la isla de Aruba. Ante ello, Pollicita envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para ampliar información sobre salidas del país de los investigados, con datos sobre planes de vuelo, rutas, escalas y horarios, y pidió a compañías aéreas que informen quién contrató y abonó cada viaje.

Esta semana se sumará un testimonio clave, el de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la compra del departamento, con el objetivo de esclarecer las condiciones en que se realizaron las operaciones inmobiliarias y verificar la documentación respaldatoria.