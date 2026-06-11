La mentira que Manuel Adorni le había dicho a MDZ: "Mi declaración jurada está impecable y todo declarado"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , mintió en una de sus últimas conferencias de prensa, cuando afirmó que en su declaración jurada tenía “todo impecable y todo declarado”. Ocurrió el 25 de marzo, en el marco de las primeras semanas controvertidas por las primeras apariciones de sus viajes y sus propiedades, que empezaban a mirarse con lupa.

En el marco de las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada, el funcionario se mostró categórico ante las acusaciones y había adelantado que no tenía ninguna inconsistencia patrimonial.

Ante la consulta de MDZ sobre la ausencia de bienes en su declaración jurada, el jefe de ministros respondió: “Hablaste de declaraciones juradas que están mal hechas. Que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado, en cada uno de los organismos”.

“Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar, ni ahora ni nunca porque tampoco lo he hecho antes”, agregó.

Sin embargo, en la reciente entrevista en LN+, Adorni cambió drásticamente . Atribuyó el origen de los fondos que se le investigan a ahorros acumulados durante años junto a su esposa que, según reconoció, nunca fueron incorporados a sus declaraciones impositivas .

Cómo se desdijo Manuel Adorni en televisión

El funcionario sostuvo que esos recursos fueron conservados por fuera del sistema bancario, una práctica que vinculó con la cultura económica argentina. "Lo cierto es que toda la vida ahorramos (con su esposa) y lo hicimos en negro como lo ha hecho la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó.

Según relató, al asumir como vocero presidencial utilizó como base las declaraciones patrimoniales que ya venía confeccionando y mantuvo la misma omisión. "Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año", señaló.

En ese marco, Adorni admitió irregularidades en el tratamiento fiscal de esos ahorros, aunque rechazó cualquier acusación vinculada a corrupción o apropiación indebida de fondos públicos. "Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error", reconoció.

Asimismo, aseguró que regularizará completamente su situación ante los organismos correspondientes. "Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error", prometió.

A su vez, reconoció que la casa en Indio Cua no la tenía a su nombre, tal como había afirmado, sino que estaba escriturada a nombre de su esposa, Bettina Angelletti.