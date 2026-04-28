Federico Sturzenegger criticó a "quiénes sienten que la economía está mal" y anunció 6 nuevas reformas

En el marco de su disertación en el evento Expo EFI , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , defendió el rumbo de la economía y apuntó contra “quiénes sienten que la economía está mal”.

“ ¿Cómo podemos como funcionarios ser objetivos sobre lo que es la marcha de la economía? Bueno, la única manera de ser objetivos es viendo los datos. O sea, no irme por sensaciones . A veces en Argentina nosotros sentimos que nos está pasando exactamente lo contrario, que los indicadores económicos en muchas dimensiones son buenos, y que como ahí hay una sensación que no”, consideró el miembro del Gabinete frente a los empresarios.

En esa exposición, el ministro se refirió a seis nuevas reformas que interviene su cartera. “Uno es el proyecto de ley hojarasca , que está ya está dictaminado en Diputados, que elimina más de 70 leyes obsoletas. El otro es un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene cambios a la ley de expropiaciones, cambio de desalojos, cambio a la ley de fuego, todos para fortalecer la propiedad privada, pero que, sobre todo, la derogación parcial de la ley de tierras, que va a permitir la inversión extranjera". “Nosotros estimamos unos 15 mil millones de dólares en economías regionales”, proyectó “El Coloso”.

Por otro lado, precisó que “el mes que viene se enviará un proyecto importante con normas de desregulación, que incluye mercados de capitales, incluye la industria del seguro”. A su vez, mencionó “una reforma en la ley de cabotaje, que generaría una baja muy considerable”.

Sturzenegger defendió la agenda de reformas del Gobierno Sturzenegger defendió la agenda de reformas del Gobierno

“Si nosotros liberamos la navegación de cabotaje, generaríamos una baja de costos tan grande que sería equivalente, por ejemplo, a bajar las retenciones 8 puntos”, graficó el ministro, quien consideró el proyecto como “uno de los cambios logísticos más grandes de la gestión”.

Por otro lado, anunció un proyecto de defensa de la competencia. “Va a tener la característica puntual que en Argentina lo más peligroso para la competencia son los estados. O sea, lo que más los que más dañan la competencia son las regulaciones del Estado que prohíben la entrada de otros jugadores a un mercado. Es una barrera de entrada, sobre todo particularmente terrible para las pymes, etcétera. Entonces, nuestra ley de defensa de la competencia, básicamente, le va a dar a la autoridad de defensa de la competencia la potestad de litigar y de reglamentar sobre leyes que afectan la competencia en cualquier lugar de la Nación”, explicó.

“Vamos tener una ley de reforma del Estado, que va a tomar algunas de las cosas de los decretos delegados, que finalmente después no prosperaron el año pasado, una redefinición de las competencias del Estado, así que vamos a avanzar con eso”, agregó Sturzenegger.

Sociedades de Inteligencia Artificial: La apuesta por empresas sin humanos

En el tramo final de su alocución, el funcionario informó el envío de “un proyecto de reforma a la ley de sociedades, que moderniza nuestra ley de sociedades bastante significativamente”. “Se imaginan todo lo que ya se imaginan de digitalización, , pero que va a tener un capítulo que va a permitir la incorporación de sociedades que son estrictamente sociedades de inteligencia artificial. O sea, vamos a tener formas jurídicas de empresas que no tienen humano, son solo programas”, recalcó.

“Este es un debate que está ocurriendo en el en el resto del mundo y que me parece interesante. Imagínense que nosotros creáramos el régimen jurídico para que esos agentes de inteligencia artificial se incorporen en Argentina”, planteó.

“Argentina sería un país con 50 millones de habitantes, y quizás con 500 millones de agentes de inteligencia artificial, que estarían ubicados en Argentina, incorporados en Argentina, pero produciendo para todo el mundo. ¿Y pagando impuestos dónde? Acá”, cerró.