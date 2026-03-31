Fabiola Yáñez será sometida a una pericia psicológica por pedido de la defensa de Alberto Fernández

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la realización de una pericia psiquiátrica y psicológica sobre Fabiola Yáñez en el marco de una causa por amenazas y otros delitos. La medida se llevará a cabo el próximo 31 de marzo a las 11.30 en la sede de la Dirección de Medicina Forense.

La investigación se da en un contexto de conflicto judicial con el expresidente Alberto Fernández , quien denunció a la exprimera dama por “impedimento de contacto” con Francisco, el hijo de ambos.

Según la resolución judicial, el estudio se realizará en base a documentación ya incorporada al expediente, como historias clínicas y testimonios aportados por la parte acusadora. La imputada, en tanto, manifestó que no desea participar de la evaluación, por lo que el análisis se limitará a esos elementos, salvo que cambie de postura.

El objetivo central de la pericia será determinar si, al momento de los hechos investigados, Fabiola Yáñez contaba con la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones, tal como lo establece el artículo 34 del Código Penal. En ese sentido, los peritos deberán analizar el estado de sus facultades mentales y evaluar si existió alguna alteración que pudiera haber afectado su conducta.

Entre los puntos específicos, se solicitó que los especialistas determinen si la imputada presentaba una “alteración morbosa” o un “estado de inconsciencia”, y si el eventual consumo de alcohol o psicofármacos pudo haber influido en su comportamiento al momento de los hechos. También deberán precisar si esas condiciones, de haber existido, le impidieron comprender la gravedad de sus actos o actuar conforme a esa comprensión.

La resolución también establece límites claros sobre el alcance de la pericia. El juez rechazó incluir aspectos vinculados a la interpretación de las conductas investigadas como manifestaciones de una patología, al considerar que esos puntos no resultan pertinentes para la investigación penal y parten de supuestos aún no probados.

alberto y francisco.jpg X @alferdez

Asimismo, se descartó por el momento la evaluación del estado actual de Yáñez y de un eventual riesgo para sí o para terceros, debido a su negativa a participar en la medida. No obstante, se dejó abierta la posibilidad de incorporar ese análisis si la imputada decide someterse al examen.

En paralelo, se confirmó la participación como perito de parte del psiquiatra Rafael Ángel Herrera Milano, mientras que tanto la Fiscalía como la defensa y la asesoría tutelar podrán proponer otros especialistas en un plazo de tres días. La decisión judicial busca avanzar en la determinación de la responsabilidad penal en un expediente que continúa en etapa de investigación.