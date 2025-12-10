Expectativas en el Gobierno por un posible encuentro de Javier Milei con María Corina Machado en Oslo

El presidente Javier Milei se aproxima al cierre de su gira en Noruega con encuentros con las máximas autoridades del país. Sin embargo, en Casa Rosada anticiparon a MDZ que el libertario podría flexibilizar su agenda para encontrarse con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado , que se encuentra camino a Oslo tras recibir en ausencia el Premio Nobel de la Paz.

Milei viene de participar esta mañana (hora Argentina) de la ceremonia de premiación en el ayuntamiento de la capital del país nórdico, donde el Comité del Premio Nobel le entregó el galardón a Ana Corina Sosa, hija de la vicepresidenta venezolana electa, quien leyó un contundente discurso de su madre en su nombre.

La ausencia de Machado en su propio homenaje se debió a la situación de clandestinidad en la que vive desde agosto de 2024, cuando el régimen venezolano de Nicolás Maduro intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político.

Sin embargo, la referente opositora finalmente envió un audio dirigido a las autoridades del Instituto Nobel donde confirmó que se encontraba rumbo a Oslo para participar de la conmemoración, pese a no haber llegado a tiempo para la ceremonia.

En ese contexto, en Casa Rosada entreabrieron la puerta a un posible encuentro de Javier Milei con la flamante premiada luego de sus reuiones pautadas con el rey Harald V y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, para abordar la relación diplomática entre ambos países.

Ana Corina Sosa Machado, la hija de María Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.

De acuerdo a la agenda oficial, allí terminaba la agenda oficial, ya que el libertario tenía previsto partir nuevamente rumbo a la Argentina a las 16 para aterrizar el jueves a las 9.30. Sin embargo, de concretarse la llegada de la dirigente venezolana a Oslo, la magnitud de esa posible imagen ameritaría cambios en la agenda. Veremos si hay un abrazo con Corina Machado", deslizó un funcionario cercano a la Presidencia.

La imagen de Milei y Corina Machado sería una reafirmación del alineamiento del Gobierno con la oposición venezolana en el marco de la avanzada militar con la que amenaza su principal aliado internacional, el presidente estadounidense, Donald Trump.

Javier Milei y Edmundo González Urrutia en Venezuela Javier Milei junto al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la ceremonia de premiación en Oslo. Presidencia

El alineamiento con Donald Trump tras las maniobras militares

Enfrentado con Maduro, Trump viene de autorizar bombardeos contra supuestas "embarcaciones narcoterroristas" de origen venezolano en aguas internacionales y movilizó al portaaviones Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo, además de advertir que, de ser necesario, también atacará "por tierra".

En ese marco, en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró cauteloso a la hora de acompañar las maniobras norteamericanas alegando motivos de seguridad para cuidar la salud de Nahuel Gallo, el gendarme detenido forzadamente por el régimen de Nicolás Maduro desde diciembre de 2024.

"No podemos opinar, porque no tenemos la información en detalle. No somos periodistas, no podemos hacer una nota superficial cuando contestamos sobre un tema tan delicado", manifestó Adorni en conferencia de prensa, y agregó: "Más allá de haber sentado posición de que Maduro es un dictador de la peor calaña, hemos sido muy cuidadosos con las opiniones desde el episodio de Nahuel Gallo. Por temas de seguridad, evitamos dar una opinión".

Sin embargo, en Balcarce 50, un funcionario admitió en off the récord que el Gobiernod de Javier Milei respalda cualquier accionar de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro. Por eso, una foto del presidente con Corina Machado sería una clara cristalización de esa postura.

Marco Rubio y Donald Trump efe En la Casa Rosada aseguran que Javier Milei apoya las incursiones militares de Donald Trump en Venezuela. EFE

El mensaje de Corina Machado para el Comité del Premio Nobel

"Primero que nada, en nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Muchas cosas por las que tuvimos que pasar y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", inicia el mensaje de Corina Machado.

En su audio, la venezolana remarcó lo "emocionado y honrado" que hace sentir el premio al pueblo venezolano y ratificó: "Y por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora".

"Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto", finalizó Corina Machado.