Excursión al desencanto: si no es Macri, ¿quién?

Dura y contundente, "polvorita" como ella misma se considera, la empresaria Susana Balbo consiguió lo que pocos antes habían logrado: que el radicalismo mendocino le cediera a ella, partidaria del PRO y mujer, el primer lugar en la lista de diputados nacionales. Ocupó la banca y luego renunció para dedicarse a conducir el W20. Ya se la veía desencantada. Pero el pasado viernes hizo estallar su desencanto en la extensa entrevista que brindó con MDZ Radio en el programa "Otra Manera" (y de la que habló todo el mundillo político y empresario en el país). Allí dijo, textualmente: "¡Por supuesto que estoy desencantada! Yo pensé que iba a haber una visión mucho más federal desde el punto de vista de las medidas que se tomarían, y la verdad es que estoy enormemente desencantada. Bueno, ya no estoy más en la política y lo puedo decir tranquila. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Es muy difícil hacerse oír en un gobierno que no quiere escuchar".

Fue duro decirlo para ella y duro -para muchos otros- escucharlo de su voz. Pero expresó lo que muchos sostienen por lo bajo. De todos modos, ¿podría acaso Balbo votar por otro que no fuera Macri? No. Lo volvería a votar con la esperanza de que se adapte, cambie, adopte nuevas formas, empiece el plan que ella soñó junto a él.

Otro protagonista político este fin de semana mostró una situación similar. Se trata de José Luis Espert que criticó con fuerza al gobierno de Macri, pero -entrevistado por Romina Manguel- terminó diciendo que le hubiera gustado que Macri lo convocara como asesor, y admitiendo de que si el balotaje es entre Macri y Cristina Kirchner, él optaría por el primero a quien, sin embargo, quiere disputarle la presidencia desde el espacio libertario, o desde el liberalismo que cree que no aplicó aun cuando era una promesa adherida a su apellido.

El "desencanto" es el gran factor de estas elecciones y se puede medir, inclusive, por su contrario, el "encanto" que puede despertar un emergente de la política, aun desde sus cenizas como sería el caso de CFK o desde la opción muy alternativista del veterano Roberto Lavagna, que ya fue candidato a presidente por la UCR.

Este domingo, las PASO pampeanas le sumaron un condimento: la lista macrista salió tercero en la interna de Cambiemos para definir candidatos a diputados nacionales cuando solo competían dos listas. ¿Cómo? Sí, el segundo lugar lo ocuparon los votos en blanco. Operación, voto cruzado o desencanto, lo que sucedió es un dato de la realidad que juntó a un altísimo porcentaje de votantes exhibiendo cierto "castigo" a Macri, una de las lecturas también posibles. Fue el radical Daniel Kroneberger y no el macrista Javier Mac Allister el ganador para competir por la gobernación. Pero además, el kirchnerismo ganó las PASO por la intendencia de la capital, Santa Rosa, con un candidato de La Cámpora que dijo: "Todo esto es de Cristina".

Una encuesta de la consultora Taquion realizada en diciembre pasado y que publicó Clarín dio cuenta de que cerca del 90% se muestra disconforme. En la segmentación por edad (de 16 a 34 años, de 35 a 54 y 55 o más) casi no hay matices.

Aquí retomamos las preguntas de Taquion y le sumamos otras, para que vos participes y pienses. El resultado (siempre lo decimos) no es científico ni puede ser usado como afirmación, sino que representa una forma lúdica de pensa.

