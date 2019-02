Espert: "Entre Macri y CFK, votaría a Macri"

El economista y aspirante presidencial de los "libertarios", José Luis Espert, sostuvo que "entre Macri y CFK, votaría a Macri" porque cree que "al kirchnerismo hay que dejarlo atrás". Así lo dijo al ser entrevistado por Romina Manguel este domingo. El autor de "La Argentina devorada" y "La sociedad cómplice".

Agregó definiciones puntuales en torno a diferentes dirigentes políticos en danza en el año electoral. Así, consideró sobre la popularidad que alegan los militantes cercanos a Axel Kicillof, que "la decepción y la bronca de la gente con el macrismo es tan grande que la gente lo termina reivindicando".

Sin embargo, sostuvo que desde el macrismo "no me buscaron". Y confesó: Me hubiera gustado asesorar a Mauricio Macri después de febrero o marzo del año pasado. En vez de putearme, me hubiera gustado que me llamaran", dijo, al reflexionar sobre su nota "Macri en el País de las Maravillas" que con su firma publicara La Nación y desencadenara la bronca del círculo político macrista. Consideró que "tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner son parte del problema, no de la solución. Néstor, Menem, Duhalde. Es un sistema, son parte del sistema. Lucra, se enriquece, está ahí. La condición necesaria es que venga alguien de afuera de la política".

Otras frases de Espert fueron: