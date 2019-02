Confesión de parte: el video fantasma que (casi) pasó inadvertido

Durante la semana que acaba de terminar, el excanciller y actual integrante del Parlasur Jorge Taiana, junto a los diputados nacionales Guillermo Carmona y Vanesa Siley, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el parlamentario del Mercosur Diego Mansilla, todos del FPV, a Francia. En Estrasburgo se instalaron en el edificio Louise Weiss, por convite de parlamentarios afines. La voz cantante la llevó el excompañero de fórmula legislativa de Cristina Kirchner, Taiana, el mismo a quien la expresidenta trató de "pelotudo" según una escucha filtrada ilegalmente por los servicios y que se hizo pública.

De la exposición del excanciller los medios solo replicaron en cadena una mínima parrafada: que pedía veedores internacionales para las próximas elecciones argentinas porque temían irregularidades.

Los medios que maneja el kirchnerismo le pusieron un poco más de cotillón, al señalar a la misión de los dirigentes en Francia fue poco menos que una instancia prerevolucionaria: "Denunciaron persecución política en Argentina", señalaron.

El propio Taiana, que fue parte de aquel famoso "54%" distribuyó el video con las preguntas y su discurso de una hora de duración. Los medios afines lo reprodujeron. Ese día, el video tuvo un pico de 63 visualizaciones en total. El 14 de febrero, MDZ propuso como experimento mirarlo completo y lo reprodujo en su sección política. Por Twitter, el autor de estas líneas consideró positivo que se lo viera íntegro, "sin aplaudir como focas ni criticar a priori como necios". Este sábado el video había sido visto en total por 262 personas de las cuales solo 8 le levantaron el pulgar en señal de aprobación, por lo que a todas luces, el discurso representa no más que una excusa y no sirvió como elemento de bajada de línea ni allá ni aquí. En Europa lo escucharon sus amigos que ya saben que piensan igual. Aquí, no lo escuchó nadie, puede decirse.

Pero como en su voz Taiana dijo cosas que es importante considerar y discutir, decidimos aquí facilitar las cosas y desgrabar algunos párrafos.

La confesión de parte, pero la culpa es del papá del otro

Lean esto. Y escúchenlo si quieren:

"En nuestros países hay agujeros de corrupción importantes. Hay una corrupción estructural que tiene que ver, por lo menos, con dos grandes áreas:

Una es la de la obra pública, que hace muchas décadas está cartelizada, esa es la verdad, y que ha sido muy difícil de modificar.

Y la otra es el financiamiento de la política.

Son dos áreas en las que la democracia no ha logrado resolverlo. No lo ha logrado por obvias presiones y por interés de los grandes sectores que se benefician de esa obra pública. El que más sabe de eso es probablemente es el presidente de la República, que es uno de los hijos de los grandes hijos económicos beneficiados por a obra pública desde la dictadura militar para acá. ¿Eso tiene un desgaste? Sí. Tiene un desgaste porque está muy mal. Pero además tiene un desgaste porque el control mediático y judicial del gobierno hace que lo que aparezca en las primeras páginas de los diarios sean acusaciones, a veces sin fundamento, a veces pueden tener indicios y no sabemos cómo van a terminar los juicios. Muchos creemos que van a terminar en la nada porque no hay pruebas. Pero en el caso de que se trate de denuncias contra funcionarios del gobierno, nada sale, nada importa, nada se realiza. Hay una parcialidad en las denuncias. Pero la necesidad de tener una tolerancia cero con la corrupción es un objetivo político claro que tenemos en la oposición".

Es tan importante que los propios partidarios sepan a qué Caballo de Troya se están subiendo como que sus adversarios comprenda la dimensión del oponente. Sin embargo, esta es la Argentina que tenemos: un excanciller que resulta intrascendente a pesar del gasto y el esfuerzo, maltratado en privado por la expresidenta, aun así elegido como referente por el kirchnerismo para ir a hablar sobre nuestro país a sus amigos en Europa y pedirles -como podrán ver en los primeros minutos del video- "ayuda" para ganar, y a cuyo rezo nadie le dio bolilla.

Es interesante escucharlo: reconoce que su gobierno no pudo vencer a la cartelización de la corrupción, pero no es por su debilidad ante el ofrecimiento de coimas, sino por la fuerza con que los empresarios acusados de corrupción les insistieron que las aceptasen. Algunos, hasta acompañaban los billetes con cajas de vino y champán, aun estando "enojadísimos" por la extorsión.

Además, como podremos ver más adelante, este gobierno -y jamás otro- la justicia parece ser un órgano del poder ejecutivo y establecido al solo efecto de anular a la oposición, que fue el último oficialismo antes de Mauricio Macri, hace 3 años, durante los 12 anteriores años.

Probablemente alguna razón tengan al mencionar al papá de Macri, aquel gran aliado con el que contó no solo "la dictadura" -como es bueno decir ante partidos europeos de izquierda- sino con el que contaron Néstor Kirchner y su esposa, al punto de que hubiera preferido a un miembro de La Cámpora que a Daniel Scioli encabezando la fórmula presidencial, como se lo dijo a La Nación en su momento.

Es interesante, además, escuchar siempre por completo los mensajes de los dirigentes políticos. A todos. Es un ejercicio que fortalece el músculo democrático. Esa chance se la dieron a la misión del FPV a Europa 262 personas, y dejó satisfechas a 8.

Dentro de la curiosidad del video, hay que ver cómo choca el clamor de los miembros de gobierno anterior en el Parlamento Europeo pidiendo ayuda para ganar aquí, diciendo que no hay que meterse en Venezuela, por ejemplo. Contradictorio. O no: esencial en la forma de pensarse como autocracia.

Para que las palabras de la misión argentina (con dos mendocinos a bordo) no se las lleve el viento, a continuación una colección de frases en la voz de Taiana, de utilidad para partidarios y opositores, en definitiva, para la ciudadanía que tiene que estar más atenta a lo que viene detrás de las máscaras de todos. De todos:

"Necesitamos un esfuerzo patriótico, una acumulación de fuerzas grandes en el caso de la Argentina. No solo es un problema electoral el que enfrentamos; no solo tenemos que sacar más votos que ellos, sino que además tenemos que construir una mayoría social y económica con fuerza para poder cambiar parte del rumbo económico y social que le han dado al gobierno".

"Esta gente cree que la Argentina se puede vivir con las exportaciones primarias y al mismo tiempo extracción minera sin ningún control e hidrocarburos. Creen que el país puede vivir de eso y de la especulación financiera. Nosotros creemos que eso condena a la mitad de los argentinos a vivir miserablemente".

"Saber que en la región están pasando muchas cosas: todos hablamos todo el día de Venezuela, pero además del problema muy serio de Venezuela y que los venezolanos resuelvan sus problemas, hay otras cuestiones. Lo que ha pasado Lula y Cristina lo sufre Rafael Correa".

"Parte del aparato de la administración de justicia se transforma en un elemento de la lucha política es impresionante: cambian los jueces, si hay un fallo que no les gusta lo sacan, maniobras espúreas para dominar el Consejo de la magistratura... hay una cuestión de partidismo del Poder Judicial al servicio del poder que es muy negativo".

"Cristina no ha dicho que vaya a ser candidata, pero es la que lejos, más mide de toda la oposición y por eso el nivel de persecución contra ella".

"Es una vergüenza el voto del aborto por parte del Senado. El gobierno perversamente habilitó para que se votara pero después lo trabajó en contra".

"Lo que está claro es que la mayoría de los que formamos parte de los gobiernos populares somos oposición y toda la oposición progresista y de izquierda estamos muy preocupados por la posibilidad de una intervención armada en Venezuela. no es lo más probable que suceda porque hay mucha oposición incluso dentro de Estados Unidos. En 1831 atacaron las Malvinas porque se le ocurrió al gobernador en 1831 atacar a los barcos porque no pagaban impuestos por la pesca".

"Los presidentes Michel Temer y Mauricio Macri se han dedicado a bombardear al Mercosur y separaron a Venezuela. Lo mismo han hecho con el Parlasur".

"No sabemos cómo va a estar la situación de Brasil el año que viene con Jair Bolsonaro, pero hay que reconstruirlo. Hay que finalizar el ingreso de Bolivia, que lo ha paralizado el parlamento de Brasil porque no quieren tener una voz disonante".

"El gobierno argentino criminaliza la protesta social: esa es su estrategia para limitar las movilizaciones populares. Intenta un paquete de reforma laboral, parecido al que triunfó en Brasil con Temer, pero no lo han podido mandar y este año, que es electoral, casi seguro que no lo van a poder mandar. Buscan la restricción de los derechos laborales. Mientras tanto, no fiscalizan nada y favorecen que crezca el trabajo en negro. Además, debilitan el proceso de negociaciones colectivas. El gobierno pone un techo arbitrario para que el salario pierda con respecto al ingreso. Y si la justicia laboral se opone a lo que hace el gobierno, separan a sus jueces. Quieren hacer una justicia laboral propatronal y que terminen con lo que ellos llaman como él problema de los 70 años de la Argentina´que es el peronismo".

"Presionan a los sindicatos para que adopten medidas de flexibilización laboral sin tener que ir a una reforma en el Congreso".

"Los sectores sociales sí, han tenido una buena ayuda social pero congelan esos aportes".

"Han perjudicado mucho al sector pasivo. han cambiado la fórmula de los registros y los han hecho caer mucho en su nivel de ingresos".

"El acuerdo Unión Europea y Mercosur está paralizado. Además tal como están las cosas, no hay condiciones para avanzar".

"La persecución a la oposición está representada en la persecución a dos mujeres: Milagro Sala y Cristina Kirchner".

Ahora sí: mirá el video completo arriba.