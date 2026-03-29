Eutanasia: la "oportunidad" del Congreso según Cornejo, el proyecto y la opinión ciudadana

El mundo está conmocionado por la muerte de Noelia Castillo , la joven española de 25 años que recibió la eutanasia este jueves luego de más de 600 días de una batalla legal para recibir una "muerte digna", tras padecer severos problemas de salud y haber sido víctima también de una agresión sexual múltiple en 2022.

El caso reabrió el debate sobre la legalización de la eutanasia en varios países del mundo y Argentina no fue la excepción.

Según un informe de la consultora Pulsar UBA realizada en todo el territorio nacional, en los últimos años ha incrementado la aprobación ciudadana a la posibilidad de las personas a "tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas".

En términos políticos, Mendoza ha tenido a varios dirigentes en defensa de la muerte digna, o también llamada "buena muerte", con un proyecto que presentó en noviembre de 2021 el gobernador Alfredo Cornejo (cuando era diputado nacional) junto a Jimena Latorre; y que hoy impulsan los legisladores Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

En paralelo, el diputado provincial, Emanuel Fugazzotto, presentó este viernes un proyecto de declaración para "instar" a los legisladores nacionales por Mendoza a que potencien el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia y muerte asistida.

"Ventana de oportunidad" en el Congreso para Alfredo Cornejo

Cornejo, en una entrevista a Infobae, señaló que el Congreso atraviesa un momento ideal para tratar una ley y lo calificó como una "ventana de oportunidad", sobre todo por la conformación del Congreso.

“La verdad es que se debatió bastante, pero nunca se puso en agenda. Es mucho más fácil legislar sobre las cosas políticamente correctas”, consideró Cornejo al repasar los intentos previos de impulsar la iniciativa en momentos en los que gobernaba Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lideraba el Senado.

En ese sentido, remarcó que hoy el contexto cambió: “Creo que hoy día, con todos los casos que están surgiendo, es útil que el Parlamento tome estos proyectos”.

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De hecho, fue explícita su opinión respecto a que la conformación actual del Congreso en Argentina podría ser el indicado para debatir un proyecto de estas características: “Yo creo que en las épocas hay momentos, hay ventanas de oportunidades donde es más posible que eso ocurra. Y creo que hoy es una ventana”.

Recordó que varios legisladores se negaban en comisiones a ponerlo en debate, y que podría tener otro destino el proyecto que hoy lideran Nieri y Verasay.

Cornejo también sugirió que el debate podría encontrar eco en distintos espacios ideológicos, sobre todo en La Libertad Avanza, que ha conseguido buenos números en ambas cámaras al ser oficialismo: “Entiendo que esto es un tema donde los partidos más liberales debieran estar de acuerdo. Incluso hay filósofos libertarios que están de acuerdo con la eutanasia”.

El mandatario vinculó el resurgimiento del tema con casos concretos que generan impacto público, como particularmente el de Noelia Castro: “Esta chica de España sensibiliza a todos porque hubo una controversia judicial detrás”, planteó, respecto a los 20 meses de un proceso judicial que tuvo la resistencia del padre de la joven.

Además, el gobernador recordó que el debate local se impulsó a partir del caso de Daniel Ostropolsky: “Creo que en Argentina hay varios casos así, no solo el de Daniel Ostropolsky”, afirmó.

Apoyo ciudadano a mayores libertades

Volviendo al informe de Pulsar, el 77% de los consultados -en base a 1.252 casos el año pasado- se mostró de acuerdo a la posibilidad de las personas a tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones extremas.

En el desagregado de la consulta, el 48% se mostró "Muy de acuerdo", el 29% "Bastante de acuerdo", el 11% "Poco de acuerdo" y el 10% "Nada de acuerdo".

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Según la encuesta, el acompañamiento ciudadano avanza año a año: en 2023, el porcentaje de personas encuestadas de acuerdo fue del 72%, luego pasó a un 76% en 2024, y en 2025 se llegó al 77% mencionado.

Impulso en Mendoza

Mientras tanto, desde el Frente Verde, el diputado Emanuel Fugazzotto presentó un proyecto de declaración que insta a los legisladores nacionales por Mendoza a trabajar por la "inclusión y tratamiento en comisiones -del Congreso- del proyecto de ley sobre eutanasia y muerte asistida.

"No es un caso más, es un debate que el mundo ya está dando", dijo Fugazzotto en redes sociales, en relación al caso de Noelia Castillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EFugazzotto/status/2037544524822552740&partner=&hide_thread=false En Mendoza presentamos un proyecto para instar a los legisladores nacionales a tratar la ley de eutanasia y muerte asistida



Porque en Argentina este debate sigue postergado — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) March 27, 2026

Agregó que "la eutanasia es legal en España desde 2021 y pone sobre la mesa algo central: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y una muerte digna" y planteó que en Argentina "este debate sigue postergado".

"No se trata de imponer, se trata de debatir, con responsabilidad, con humanidad y con respeto por la autonomía de las personas El mundo avanza. La sociedad lo discute. La política no puede mirar para otro lado. Es momento de tratarlo", comentó.

Qué debería contemplar una ley sobre eutanasia

Más allá del contexto político, Cornejo insistió en que cualquier proyecto debe tener requisitos estrictos. “Nosotros le pusimos requisitos muy concretos y varios”, explicó, y detalló que el eje central es “el derecho a una persona a decidir sobre cómo termina su vida dignamente”.

Entre los puntos clave, enumeró que el acceso debería limitarse a personas con “una enfermedad grave e incurable, o de padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, descartando casos que puedan revertirse, como ciertas patologías de salud mental.

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También planteó mecanismos para evitar decisiones impulsivas: “Tiene que haber dos pedidos, no uno solo”, explicó, con un intervalo entre ambos para garantizar reflexión. “Para evitar que sea un rapto de angustia (…) ‘lo pediste, te escuchamos, ahora tenés un tiempo, volvé a pedirlo’”.

El esquema incluye además la intervención de comisiones médicas interdisciplinarias en cada jurisdicción, encargadas de evaluar cada caso en particular.

Un debate entre lo técnico, lo filosófico y lo político

Cornejo reconoció que la eutanasia es un tema “controvertido”, atravesado por dimensiones filosóficas, médicas y emocionales. Sin embargo, planteó que el rol del Estado debe ser abordarlo con racionalidad: “Hay que tratar de abstraerse, de legislar con normas, con la racionalidad suficiente en el tema”.

En ese marco, puso el foco en los derechos individuales: “El derecho a la libertad es un derecho principal, inalienable. El derecho a la dignidad”.