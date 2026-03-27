Caso Noelia Castillo: los 9 países del mundo donde la eutanasia es una práctica legal (y cuál es la situación en América Latina)

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que tras un periplo judicial de dos años logró este jueves que le aplicaran la eutanasia , ha conmovido a la sociedad.

Tras solicitarla en abril de 2024, contó con el aval científico unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, un organismo independiente de profesionales encargados de evaluar estos casos en la región. Se la aprobaron para julio de 2024.

Sin embargo, su padre, Gerónimo Castillo, interpuso un recurso para frenar la eutanasia a pocos días de la fecha prevista para su realización, en agosto de 2024.

El padre, quien ha sido asesorado en todo este proceso por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, alegaba que Noelia sufría problemas de salud mental y que, por lo tanto, no estaba en condiciones de tomar una decisión plenamente libre.

Noelia tuvo que recurrir a los tribunales una y otra vez. Hubo hasta cinco instancias judiciales. En todos los casos le dieron la razón.

El último recurso fue ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puso fin a la batalla legal, al fallar que la eutanasia podía aplicarse.

Su caso es paradigmático ya que es el primero que llegó a los tribunales después de que se aprobara la ley de eutanasia en España en 2021.

El primer país de tradición católica

España aprobó la ley de eutanasia en marzo de 2021 tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.

Se unió así a la corta lista de países en los que se reconoce el derecho de los enfermos a una "muerte digna".

Con la medida, España se volvió el primero de tradición católica en aprobar una legislación que garantiza a las pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia (administrada por un médico) como el suicidio asistido (en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida).

Como en muchos de los otros países donde fue aprobada antes, en España la ley requiere que el solicitante sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante" que cause un "sufrimiento intolerable".

ATRESMEDIA Noelia Castillo Ramos, un caso que se ha vuelto paradigmático en España.

En el caso de Noelia Castillo Ramos, la comisión de expertos dijo que la joven cumplía con los requisitos, ya que presentaba "una situación clínica no recuperable".

Esto le producía, según el comité compuesto por médicos y juristas, "una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante", lo que repercutía en su autonomía y sus actividades diarias.

Además de España, hay otros ocho países donde es legal la eutanasia activa.

1. Países Bajos

Fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002, luego de que se tomaran diferentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron paso a la legislación.

En 1973, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia.

El caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad.

2. Bélgica

Poco más de un mes después de la aprobación en Países Bajos, Bélgica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

Fue también, años después, el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal.

3. Luxemburgo

El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2009.

Los pacientes terminales tienen la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de dos médicos y un panel de expertos.

4. Canadá

La eutanasia en Canadá es llamada "asistencia médica para morir" y fue legalizada junto al suicidio asistido en junio de 2016.

El país establece estrictos requisitos, que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de dos testigos independientes y la aprobación de dos médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de sufrimiento.

5. Nueva Zelanda

El país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo, junto a las boletas de las elecciones generales a finales de 2020.

La mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que el proyecto de ley entre en vigor el 6 de noviembre de este año, 12 meses después del recuento final de votos.

Quienes soliciten la eutanasia deberán tener 18 años y necesitarán la aprobación de dos médicos.

6. Portugal

Desde 2023, los portugueses tienen derecho legal a solicitar la eutanasia.

Pero al no haber una reglamentación específica al respecto para aplicarla, esto que hace la ley no sea muy útil en la práctica.

Pero además, a petición de varios diputados conservadores y de la Proveedora de la Justicia (equivalente al Defensor del Pueblo), el Tribunal Constitucional de este país examinó el texto y vetó varios puntos en 2025.

7. Colombia

En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997, pero solo se convirtió en ley en 2015, siendo el primer país de América Latina en permitirla.

Desde entonces se han llevado a cabo 157 procesos.

En julio de 2021, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Desde que fue promulgada la ley de eutanasia en Colombia, el Ministerio de Salud estableció los lineamientos para regular el derecho a la muerte digna.

Estos establecen que el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera "clara, informada, completa y precisa".

Instagram/Paola Roldán Paola Roldán luchó por muchos años y finalmente logró la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Murió en marzo de 2024 tras padecer una larga y dolorosa enfermedad.

Además, la ayuda para morir debe prestarla "un profesional de la medicina" con la autorización de un "comité científico-interdisciplinario".

Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales.

De acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el país "todavía existen barreras dentro del sistema de salud que no permiten que el ejercicio del derecho fluya con normalidad".

"Entre esos retos se encuentra el desconocimiento sobre los derechos y deberes por parte de los ciudadanos y las entidades del sistema de salud y la burocracia e inoperancia en los procedimientos para recibir las solicitudes y convocar el comité científico-interdisciplinario", indican.

8. Uruguay

Uruguay se sumó en octubre de 2025 a la lista de países donde está permitida la eutanasia.

20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto de "Ley de Muerte digna" tras un recorrido legislativo que duró cinco años.

Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta ley, aunque contaba con el rechazo de grupo católicos y algunos sectores conservadores de la sociedad uruguaya.

El texto aprobado permite que adultos psíquicamente aptos en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan un sufrimiento insoportable, tengan la opción de elegir la eutanasia y que esta sea realizada por un profesional de la salud.

9. Ecuador

En el país andino fue emblemático el caso de Paola Roldán, paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Desde 2020, Roldán emprendió una emprendió una campaña de sensibilización a favor de las personas que sufren esta rara enfermedad, que afecta a dos de cada 100.000 personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Hasta que finalmente introdujo una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador, para pedir que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con penas de entre 10 y 13 años de prisión el homicidio simple, incluyendo los actos de eutanasia.

Tras una larga batalla legal y varios meses de deliberación, en febrero de 2024 la Corte Constitucional le dio la razón y emitió un fallo favorable a su demanda.

Paola Roldán falleció 4 días después.

De esta forma, Ecuador se convirtió en el noveno país del mundo en despenalizar la muerte asistida en circunstancias extremas.

Ahora, dos años después, la Asamblea Nacional de Ecuador inició este mes de marzo el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, con el objetivo de regular el acceso a una muerte digna en el país.

Qué pasa en el resto de América Latina

En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte falló en 2021 a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer que padecía polimiositis, una enfermedad rara y degenerativa, y que reclamaba su derecho a una muerte digna.

Su caso se considera como una excepción.

En México, la eutanasia no es legal y varios proyectos de ley para autorizarla han fallado en el Congreso, pero en Ciudad de México y estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán, entre otros, se permite que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos, algo que algunos conocen como "eutanasia pasiva".

La situación es similar en Argentina, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.

Getty Images Ana Estrada padecía polimiositis, una enfermedad rara y degenerativa y fue la primera paciente en someterse a la eutanasia en Perú.

En Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos.

En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de ley de Muerte digna y cuidados paliativos que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.

En Cuba, a finales de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la muerte digna como parte de una legislación que actualiza el marco legal del país para su sistema de salud universal y gratuito.

"Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna, mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida", decía el borrador final de la legislación.

El doctor Alberto Roque, del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, le dijo a la agencia Reuters que la medida establece el "marco legal para la futura eutanasia en cualquiera de sus modalidades, es decir, eutanasia activa o suicidio asistido".

BBC

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FUENTE: BBC