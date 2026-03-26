Murió Noelia Castillo, la joven que accedió a la eutanasia tras dos años de lucha en España

La joven de 25 años, que había quedado parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, recibió en España la prestación de ayuda para morir.

Este jueves 26 de marzo marcó el final de un largo y doloroso proceso legal y humano en Barcelona. Noelia Castillo Ramos, de 25 años, accedió finalmente a la eutanasia, un derecho contemplado por la ley española que le fue reconocido tras más de dos años de litigio frente a los intentos de su propia familia por detener el procedimiento que se llevó adelante en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes.

La historia de Noelia conmocionó a la opinión pública por su complejidad. Con una infancia marcada por un entorno desestructurado y problemas de salud mental, la joven sufrió un evento traumático definitivo en 2022, cuando fue víctima de una violación grupal. Poco después, bajo un cuadro de profunda angustia y consumo de sustancias, intentó quitarse la vida arrojándose de un quinto piso, caída que le provocó una lesión medular irreversible.

Un día a día marcado por el dolor neuropático Desde aquel accidente, la calidad de vida de Noelia se deterioró drásticamente. Su condición de parapléjica derivó en secuelas físicas y psicológicas insoportables para ella:

Dolor neuropático constante y alteraciones sensitivas.

Incontinencia fecal y dependencia total para actividades básicas.

Sufrimiento psíquico derivado de sus traumas previos y su situación actual. Ante este cuadro de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante", Noelia solicitó formalmente la eutanasia. Su padre inició entonces una ofensiva legal que llegó hasta instancias europeas para intentar incapacitarla o frenar el proceso, pero los tribunales determinaron que la joven mantiene sus facultades mentales intactas para tomar una decisión libre y consciente sobre su propia vida.

noelia castillo ramos la joven española que busca la eutanasia "Mi felicidad no puede estar por encima de mi dolor" En su última aparición pública en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), Noelia dejó una reflexión contundente sobre el conflicto con su entorno: