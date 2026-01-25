Ernesto Sanz, el sanrafaelino del poder después del poder

Este reportaje con Ernesto Sanz intenta refejar la visión de un político retirado de las luminarias tan sensuales del poder político, luego de su hito que significó la construcción de Juntos por el Cambio, la primera opción clara que la sociedad argentina encontró para salir del populismo.

Macri, Sanz y Carrió, un solo corazón. Fueron triples siameses y más complejos por sus personalidades pero, al fin, aliados por el trofeo mayor: llegar a la Casa Rosada.

Y más aún: ese actor político recién nacido y que nunca consiguió estabilizar las expectativas que creó en la sociedad en tanto crecía, sí cumplió, en cambio, una misión fundamental en la Gran Historia. Que un presidente no peronista terminara su mandato en tiempo y forma constitucional, luego de muchísimas décadas sin que sucediera algo así.

Mauricio Macri en la historia nacional lidera ése, su gran aporte a la vida pública de Argentina.

De ahí venimos, amigos, de ese desbalance democrático que estaba casi normalizado para un país al que le cuesta superar traumas de larga data. Acaso por esta condición, la Argentina siempre presenta, a los problemas ya viejos, soluciones más viejas.

La normalización del sistema republicano pudo haber comenzado allí. Y cuando Macri traspasó la banda presidencial y el bastón al sepulturero del kirchnerismo, Alberto Fernández, tal vez se inició una era de estabilización institucional.

La política, pese al malhumor que les provoca a los economistas, siempre antecede a la economía. Nadie se coloca un calcetín luego de calzarse un mocasín. Ni siquiera en la delirante Argentina que hemos sabido conseguir.

Ernesto Sanz (3) Los hermanos Felix en San Rafael, las millonarias elecciones para consolidar "autonomías comunales", Alfredo y su imperio, Milei y sus fans. Una vuelta en calesita con Ernesto Sanz. Marcos Garcia / MDZ

Ernesto Sanz

Ernesto Sanz estuvo en los momentos que alumbraron el camino intrincado, a medio terminar, sin demasiado plan de futuro, al contrario de lo honrado con el pasado, del "peronismo de izquierda" que, al retirarse, dejó al país peor de lo que recibió Néstor Kirchner apenas asumió.

El sanrafaelino fue opositor muy temprano de esos progresistas muy similares a los derechistas. Su voz en el Senado se oía como una canción a destiempo.

Al revisar algunos discursos de Ernesto Sanz en el Congreso de las mejores épocas de CFK resulta que parecía un hombre venido del futuro: anticipó las artimañas de amplio espectro a las que fuimos sometidos, desnudó varios negocios descomunales y hasta se refería a la piña que íbamos a comernos, en caso que el populismo no perdiera poder.

Cuestión que nos pegamos la piña, nomás. Y llegamos al final del camino como reptiles. Somos argentinos, claro: nada ni nadie nos detiene a la hora del fracaso. Hasta Gardel resulta que es uruguayo.

Ernesto Sanz (2) Sanz se muestra crítico de las venideras elecciones municipales en seis comunas de Mendoza. Las cree un gastadero de dinero para el privilegio de unos pocos. Marcos Garcia / MDZ

Entrevista completa

Mendoza

El ex intendente de San Rafael, ex legislador provincial y nacional, es un apasionado por los temas que el futuro le plantea a Mendoza, en su totalidad.

Como dice la canción que cierra esta nota, "la distancia es un modo de ser", Ernesto Sanz está retirado de lo público aunque muy ligado con las actividades económicas privadas.

Plantea críticas al sector empresarial, reclama más espacios para el debate de la agenda pública de Mendoza y tiene en claro un punto sorprendente: a diferencia de los dinosaurios, los radicales no van a desaparecer, dice.

Desafía todos los pronósticos políticos. Es un vicio que le viene de sus mejores épocas como hombre público. Les recuerdo que Sanz es un radical de ley, clásico, puro, digamos.

Ernesto Sanz (1) Marcos Garcia / MDZ

Radicalismo y Cornejo

El sanrafaelino sorprende al encarar una defensa del ciclo del gobernador del radicalismo Alfredo Cornejo en Mendoza, incluyendo a Rodolfo Suárez con la escasísima gravitación en el proyecto del emperadorcito del oeste de Argentina.

Participa y no participa de la vida interna del radicalismo. Y también en la paralela, la de la economía. Está y no está. Entra y sale. Algunos dicen que es de los que están en el poder detrás del poder o en la creación de otra clase de poder. Hasta en eso contradice a Javier Milei cuando el presidente decretó, bastante a la bartola, el fallecimiento de Nicolás Maquiavelo durante su participación en Davos.

El límite del abogado sanrafaelino es bastante concluyente: jamás se desafiliará del partido más antiguo del país, la UCR, envuelto en una crisis a la que Sanz denomina como parte de la intromisión de la corporación política, los gerentes de la burocracia estatal.

Lo traduzco al criollo: se refiere a los legisladores que según la paga votan o no, a favor o en contra, del gobierno del presidente Javier Milei.

Sanz parece enfurecido con esos dirigentes que han llevado a la UCR a una especie en extinción. Pero confía que todo estará bien. Que es un proceso que premiará a los buenos radicales.

Si desean saber su opinión sobre la vice Hebe Casado, la exótica dirigente que también es salida de los pagos del Sur, echen un vistazo a este reportaje que se prolonga por 30 minutos. Sanz es un caballero educado.

sanra Mapa al desnudo sobre la geografía donde anida el centro urbano más importante de Mendoza, desierto mediante, al Sur.

San Rafael

Con Inteligencia Artificial surge esta nueva canción, una apología a San Rafael.

El día que unamos las fuerzas, el día que Mendoza resuelva esta absurda desintegración Norte-Sur, creánme: todo irá mejor, a favor del viento y desafiando la maldad del Zonda, gracias al carácter, el talento y la perserverancia que son particulares en ambas cabeceras de la provincia.