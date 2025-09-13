En medio de las críticas internas, Milei salió a defender a Karina: "No se crean las mentiras"

Los cuestionamientos a Karina Milei no solo llegan desde la oposición tras el caso $LIBRA o por los audios vinculados a las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad. Antes y después de las elecciones bonaerenses, varios sectores de La Libertad Avanza apuntaron contra la secretaria general de la Presidencia, afirmando que “daña” al presidente Javier Milei y “pacta”, junto a los Menem, con “dirigentes kirchneristas” y “punteros espurios” que solo perjudican al Gobierno.

Fueron conocidos los posteos del influencer Daniel Parisini , conocido como el “ Gordo Dan ” y otros líderes del partido que pidieron “la cabeza” del armador karinista Sebastián Pareja y redoblaron la apuesta con Martín y “Lule” Menem, principales alfiles de la hermana del mandatario.

En ese marco, el jefe de Estado creó mesas políticas para tratar de “abrir el juego” y permitir mayores opiniones en la toma de decisiones de LLA, pensando en las elecciones de octubre. De hecho, el lunes hay un cónclave en Casa Rosada que podría ser crucial.

Mientras tanto, los cruces sigues y por primera vez Javier Milei se metió de lleno en la interna. El presidente compartió en X un posteo de su especialista en audiovisuales, Santiago Oría , quien apuntó contra quienes alientan que Karina se vaya del Gobierno.

“JAVIER ES KARINA, KARINA ES JAVIER”, dice el título del texto, que agrega: “El establishment despiadado de este país cruel quiere romper a Karina porque quieren romper a Javier”.

“Javier es el ÚNICO agente de cambio real que existe en Argentina. No hay otro, señores. Todas las demás fuerzas políticas son la destrucción o un status quo mediocre de decadencia más lenta. Todo otro liberal se ha mostrado incapaz de liderar una fuerza política real con la fuerza que tiene la nuestra. Es una tarea titánica que muchas veces se subestima”, comentó el cineasta, quien agregó: “Pero volvemos: No hay fenómeno Milei, no hay La Libertad Avanza, no hay Presidencia y no hay revolución liberal de derecha sin Karina Milei”.

“Cada conferencia de Javier, cada aparición en TV, cada acto, cada libro, cada hito, Karina estuvo detrás tejiendo, construyendo la escalera, peldaño por peldaño, que llevó a su hermano de desconocido absoluto a líder mundial de la Libertad”, relató Oría, quien aseguró que “cada vez que Javier fue atacado, operado y dañado, Karina también estuvo ahí articulando la defensa y salida a las operaciones malvadas que le hacían”.

“Hay que ser eternamente agradecidos”, recalcó el funcionario, quien instó a los violetas a que “no se coman la curva” y “no se dejen operar”. “No se crean las mentiras. A todos nuestros enemigos les digo: no vamos a permitir que rompan este vínculo de donde nace en grado cero la revolución liberal de derecha que estamos viviendo en Argentina. A seguir peleando. Porque aunque todos los poderosos del establishment se quieran poner en contra, vamos contraatacar con toda la furia”, cerró.