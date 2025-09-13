El líder de la UOM llamó organizar la "resistencia" contra la "dictadura" de Javier Milei

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) , Abel Furlán, desató una fuerte polémica tras comparar al gobierno de Javier Milei con la dictadura militar y llamar al sindicalismo a “oganizar la resistencia” para combatirlo.

“Es un escenario muy parecido al de la dictadura porque el proyecto político no ha cambiado. Ya no lo hacen con un ejército porque hoy con un celular son más contundentes que con una ametralladora”, dijo el líder metalúrgico.

En el marco de un encuentro ante unos 200 y otros dirigentes gremiales, Furlán planteó un futuro oscuro para el Gobierno libertario, y propuso “ver cómo nos organizamos para la resistencia”. Sin pelos en la lengua, afirmó que “esto va a tener un fin, y ese fin no nos tiene que encontrar sin saber qué hacer. Tenemos que tener una propuesta. Tenemos que tener un programa porque cuando lo tuvimos, pudimos decir qué país queríamos”.

Furlán cuestionó el modelo económico de Milei y apuntó que “sólo cierra porque siguen tomando deuda externa”. Y planteó: “¿Vamos a dejar de señalar el daño que va a hacer eso? Me parece que no porque no solamente están destruyendo el entramado productivo, sino que el endeudamiento va a ser tan atroz que vamos a terminar discutiendo si se llevan los recursos naturales para pagar la deuda”.

Ariel Furlán, de la UOM, contra Javier Milei

El líder de la UOM compartió el encuentro con dirigentes sindicales que no integran la CGT. Entre ellos, estuvo presente el titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Yofra, quien afirmó en la reunión que “la fuerza la tenemos los trabajadores de este país. Si nos unimos, no hay ningún gobierno que pueda quitarnos derechos ni que pueda detener ninguna huelga”, sostuvo el sindicalista.

Por su parte, el referente de ATE, Rodolfo Aguiar indicó que “el mensaje de las urnas de las elecciones del domingo pasado lo construyeron los trabajadores que enfrentaron el protocolo de Bullrich en las calles” y destacó que “ni Milei ni su gobierno son invencibles porque vinieron por el Día del Empleado Público y no pudieron: la Justicia nos dio la razón y más adelante impedimos el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, del INTA y del INTI”.

“El Gobierno está golpeado en su línea de flotación. El Gobierno se debilita y tenemos que seguir golpeando, pero en unidad. Tenemos que seguir trabajando para la conformación del Frente Sindical”, agregó el estatal.