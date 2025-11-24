En carrera para presidir la Corte, Adaro propone una reforma clave en el tribunal

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza afrontará este martes una jornada decisiva con la elección del presidente del tribunal. El actual titular Dalmiro Garay aspira a buscar un cuarto mandato consecutivo, pero el juez Mario Adaro también se anotó en la carrera por conducir la cúpula del Poder Judicial y anticipó la importante reforma al interior del tribunal que propondría en caso de llegar a la presidencia del cuerpo.

“Si fuera presidente al otro día plantearía el proyecto de renovación de la Corte para que la presidencia alternativa y anual. Sería un mandato anual”, manifestó Adaro entrevistado este lunes en el programa “ MDZ Club” , por MDZ Radio 105.5 FM .

El juez hizo hincapié en que “no está bueno a esta altura seguir eligiendo presidente cada dos años. De hecho, las organizaciones más modernas y esta Corte hace 20 años atrás se elegía en forma rotativa y anual”.

Defendió esta modificación en el proceso de selección de la presidencia del tribunal resaltando que “cuando uno hace una presidencia rotativa lo más importante es el proyecto y el programa que hay que llevar adelante para mejorar el servicio de justicia y hacerlo más transparente y eficiente”.

En contraposición, planteó que “cuando se da cada dos años y de este modo es traumático y tensionante. Desde que estoy en la Corte, que soy el más antiguo con 14 años, nunca han sido buenos los procesos porque después quedan tensiones y termina siendo una elección de siete personas”.

Adaro también cuestionó que una persona ocupe durante mucho tiempo un puesto de poder, aunque advirtió que la observación no apunta específicamente al actual presidente de la Corte, Dalmiro Garay.

“Cuando no hay proyectos colectivos y siempre se mantiene la misma persona que se sostiene el tiempo, más allá de que uno puede conseguir legítimamente los votos para estar sostenido ahí, algo pasa que no hay renovación, no hay proceso de mejora y empieza un estancamiento y una consolidación personal de poder que no es buena”, expresó.

Adaro busca la presidencia de la Corte

Adaro se lanzó a la carrera por presidir la Corte con la propuesta de “abrir el Poder Judicial, construir puentes a las organizaciones sociales y académicas". A su vez, señaló que apunta a dar la discusión acerca de “qué queremos para el servicio de justicia que no sea una cuestión endógena de pocos y pocas”.

Suprema Corte de Justicia de Mendoza Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Poder Judicial

“Hoy el Poder Judicial no está abierto y es uno de los tres poderes de un sistema democrático y de la república que requiere ese debate”, sentenció.

Respecto de la expectativa para la votación de este martes, el ministro sostuvo que ya estuvo conversando con algunos de sus pares y que más allá de ser electo destacó que “haber planteado el debate a mí me deja tranquilo porque es lo que he venido planteando para empezar a generar cambios”.

La visión de los gobiernos de Cornejo y Milei

El aspirante a conducir la Corte mendocina se refirió también al vínculo del gobernador Alfredo Cornejo con el Poder Judicial y resaltó las reformas impulsadas por el mandatario.

“De parte del gobernador han habido muchísimas propuestas de cambio vinculadas a la Justicia. Han habido modificaciones que han ido mejorando el sistema de Justicia y creo que van en el sentido correcto”, expresó.

En tanto, a nivel nacional consideró que tanto el gobierno de Javier Milei como el de su antecesor Alberto Fernández “no han tenido un proyecto de justicia” y que esa situación ha generado una gran demora en cubrir vacantes en la Justicia Federal, que ha afectado el servicio.

“Lo bueno del gobierno actual es que no tiene una apetencia de acaparación o de cooptación de la justicia, eso por lo menos no se nota y creo que está bien e ideológicamente tiene que ver con el gobierno actual que quiere un sistema más independiente”, destacó Adaro.

A su vez, el ministro de la Corte planteó que “políticamente está la gran diferencia de decir que se logró un objetivo que la sociedad quiere que es no vivir en un sistema económico inflacionario pero lo que uno no alcanza a dimensionar es a costo de qué. Si es a costo de enfriar la economía, del cierre de algunas actividades, todavía no lo alcanzo a dimensionar”.