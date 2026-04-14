El secretario de Agricultura aseguró que "las retenciones cero" llegarán en el final del segundo mandato de Milei

En el marco de su exposición en AmCham, Sergio Iraeta instó a “la responsabilidad fiscal” como argumento central para una baja paulatina de los impuestos.

El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, vaticinó que “las retenciones cero al campo” llegarán recién en el final del hipotético segundo mandato de Javier Milei.

Sus declaraciones se dieron en su exposición en el evento anual de AmCham, en Buenos Aires. “Mi opinión es que para la finalización del segundo mandato del presidente Milei se irá a retenciones cero. El presidente y el ministro de Economía dijeron que el objetivo es ir a retenciones cero”, señaló.

A la hora de justificar esa demora, recalcó que “no se puede jugar con la responsabilidad fiscal”. “Tiene que ver con la responsabilidad fiscal. El gobierno va en línea de bajar las retenciones, lo está demostrando de manera permanente. Y está cumpliendo en todo lo que prometió”, amplió.

En otro tramo de su alocución, Iraeta indicó que el agro “es uno de los sectores más potentes de la Argentina y en términos federales está más repartido. El 60% de las divisas que ingresan al país vienen del sector exportador”.

Además del factor climático, el exproductor atribuyó la buena cosecha a “las políticas de desregulación y de bajas impositivas”. “El campo está volviendo a tener la competitividad que debió haber tenido toda la vida”, afirmó.