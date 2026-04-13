El primer desafío de Jaliff como subsecretario de Justicia y el pedido de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes la designación de Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia , tras la renuncia de Marcelo D’ Agostino por una denuncia de abuso sexual de su ex pareja.

A sus 75, el dirigente radical de extensa trayectoria desembarcará en el gabinete provincial , luego del cimbronazo político que implicó la salida de D’ Agostino denunciado por violencia de género. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el ex vicegobernador evitó hacer referencia a la situación de su antecesor y remarcó que ”ya está actuando la Justicia”.

Entrevistado en el programa MDZ Club , conducido por Juan Manuel Torrez, Jaliff reveló cómo fue el ofrecimiento del cargo que le hizo Cornejo y el motivo por el que decidió aceptar la propuesta y destacó cuál sería su primer desafío , vinculado al Fuero de Familia.

“Me llamó el gobernador, estuvimos charlando y me ofreció el cargo y me pidió si podía acompañarlo como subsecretario de Justicia. Yo estaba cumpliendo otra tarea en ningún cargo público, estaba haciendo asesoramiento en la Legislatura y en la Casa de Gobierno. Siempre he sido un servidor público y he estado dispuesto a colaborar con los gobiernos de mi espacio político”, expresó.

Respecto a las razones de la salida de D’ Agostino, su sucesor advirtió que “sería imprudente hablar de mi parte, tiene que actuar la Justicia y de hecho ya está actuando”. Enfatizó que “no tengo duda que es independiente la Justicia de Mendoza” y sostuvo que “tenemos que esperar que actúe y defina la Justicia, sería imprudente de parte mía hacer una valoración”.

Respecto al funcionamiento de la Justicia en Mendoza, el flamante subsecretario indicó que “ha habido una gran transformación en los últimos 10 años de la cual yo formé parte como senador en muchas leyes. Y realmente creo que está funcionando muy bien. Uno de los grandes logros ha sido pasar de ser la provincia con más litigiosidad del país a disminuir más del 30% los casos. La tasa de resolución es muy alta, en casi el 90%”.

Destacó el trabajo propio del Poder Judicial y también el rol que han tenido la Legislatura y el Poder Ejecutivo en aprobar y proponer las leyes para reformar agilizar procesos y mejorar el funcionamiento del servicio judicial.

“D’ Agostino fue una pieza clave porque fue subsecretario de Justicia para implementar muchas de estas políticas y no puedo decir otra cosa que no sea que hizo una buena labor. Hay que profundizar el buen trabajo que ya se ha hecho”, expresó Jaliff.

En tanto, subrayó entre los próximos desafíos el abordaje del fuero de Familia. “En el fuero de familia ha aumentado la conflictividad y tenemos que trabajar todo el Estado en disminuir esa conflictividad”, expresó.