La gran apuesta de Cornejo: Juan Carlos Jaliff será el nuevo subsecretario de Justicia

El exvicegobernador Juan Carlos Jaliff reemplazará a Marcelo D'Agostino como subsecretario de Justicia . Lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo en la red social X.

D'Agostino renunció este viernes 10 de abril, pasado el mediodía, luego de que el Gobierno provincial fuera notificado de una denuncia por abuso sexual de parte de una expareja quien es funcionaria nacional. Lo hizo de manera indeclinable y para no entorpecer el proceso judicial.

Esta mañana, el Gobernador Alfredo Cornejo decidió utilizar su cuenta de X para avisar que el exvicegobernador Jaliff-fue vice de Julio Cobos entre 2003 y 2007- era el elegido para reemplazarlo.

Jaliff no sólo es exvicegobernador , también es exlegislador y además un hombre que pese a estar jubilado es consultado de manera permanente por legisladores oficialistas y opositores. Terminó su mandato como senador en abril del 2022 y sin embargo sigue activo como si no se hubiera ido.

Es abogado, escribano y de gran trayectoria en el radicalismo. Nació en San Martín, estudió en la Universidad Nacional del Litoral y durante la gobernación del radical Roberto Iglesias fue su Ministro de Gobierno (1999-2003) y en el año 2003 acompañó a Julio Cobos como su compañero de fórmula.

Tuvo un paso por el INV- Instituto Nacional de la Vitivinicultura, pero en los últimos años su rol fue legislativo: desde 2009 hasta 2017 fue reelecto senador, jugando un rol clave.

Lo respetan en el oficialismo y en la oposición.

Juan Carlos Jaliff, el gran componedor y la contracara de D'Agostino

Si hay una palabra con la cual puede definirse Jaliff, seguramente será la de ser un gran componedor. Buscador de consensos nato, cuando Julio Cobos decidió romper políticamente con su antecesor Iglesias, él no estaba de acuerdo, sin embargo, se plegó sin hacer valer sus opiniones personales a lo que dijo el primer mandatario aunque mantuvo una excelente relación con Iglesias.

Lo mismo ocurrió cuando Cobos fue como vice de Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Concertación entre radicales y peronistas. Nunca se quedó callado hacia adentro pero siempre hizo valer la institucionalidad por sobre todas las cosas. Esa características, se la reconoce todo el arco político.

Tiene un conocimiento acabado del derecho pero además a diferencia de D'Agostino que generaba resistencia por su manera de ser más distante en muchos espacios, Jaliff es un hombre de un trato cordial, y respetuoso. Sabe lograr lo que se propone: que acompañen los distintos ámbitos las propuestas del Gobierno pero lo hace desde los acuerdos.

El Gobierno provincial toma esta decisión rápida de reflejos, en medio de la crisis que resultó la salida del exsubsecretario pero con una respuesta que no genera críticas ni controversias.

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