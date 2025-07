El plan de Javier Milei y Santiago Caputo, y los 3 nombres del PRO para octubre: se viene la campaña libertaria en PBA

Además de la propia discusión por los lugares, los 'celestiales' alineados con Caputo le impugnaban a los 'territoriales' de Pareja y los Menem -Lule y Martín- la construcción de un armado ligado a la "casta", con candidatos que no mucho tiempo atrás respondían al kirchnerismo o incluso al hampa del conurbano bonaerense.

Para dejar en claro que no hay margen para las diferencias, 'El Jefe' publicó un contundente mensaje donde proclamó la "tabula rasa para todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad" y sentenció: "En esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".