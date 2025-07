Juan Grabois rechaza la conducción de Sergio Massa y tensiona la unidad en el PJ

Juan Grabois rechaza la conducción de Sergio Massa y tensiona la unidad

En otro tramo de la entrevista, Grabois no disimuló su ambición por ser quien lidere la boleta peronista de la provincia de Buenos Aires. “¿Quiénes miden más?”, preguntó, y planteó que, de las encuestas que le han llegado “el que mide más soy yo”. “Massa hoy mide 8 puntos menos que yo”, lanzó.

No obstante, deslizó que, a pesar de que los sondeos le son favorables “la rosca política”, no le permitiría encabezar una lista.

“Yo hay una cosa que no voy a hacer nunca: no le voy a mentir a la gente. No le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción, hay una crisis muy grande”, insistió Grabois, tirando por la borda las versiones de una supuesta unidad.

Bajo ese panorama, reafirmó sus intenciones de ser candidato en la provincia “sí o sí”. Y, respecto a la definición sobre ir junto al kircillofismo, el camporismo y el FR, reconoció: “Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Nosotros vamos a bancar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en la nación no gobernamos nosotros. Gobierna el enemigo”, sentenció.