Javier Milei habló tras el cierre de listas en la Provincia: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos"

Javier Milei, sobre el maratónico cierre de listas

El mandatario analizó lo ocurrido en el cierre de listas lleno de tensiones, internas y un bochornoso corte de luz, y expresó: "Cuando pasan cosas como las de anoche, me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado". En ese sentido, apuntó: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque, cuando lo ven, se orinan en las patas".