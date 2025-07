Cierre de listas: Axel Kicillof trazó su mapa de poder y superó su primera prueba sin Cristina

El kirchnerismo cedió la posibilidad de encabezar en la Tercera Sección Electoral, que abarca a los municipios del sur del conurbano, donde Cristina Kirchner estaba dispuesta a competir antes de la proscripción. “Es el gobernador, está bien que él se encargue de conducir la lista. Después vamos a ver cómo juegan”, deslizó un dirigente camporista que no omitió el tono desafiante. La candidata, finalmente, será la vicegobernadora, Verónica Magario .

A las 21.45, desde La Plata llegó la confirmación: “ Kicillof elige a los candidatos de la Primera y la Tercera ”. Se trata de una pulseada no menor, ya que entre las dos secciones votan unos 9,3 millones de personas, casi un trampolín para la elección a gobernador de 2027. A partir de ahí, el Movimiento Derecho al Futuro debía definir quiénes eran los mejores nombres para eso. Magario le ganó la pulseada al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Estos acuerdos no llegaron sin antes varios gritos, portazos y amenazas de quiebre. “Tengan a mano la boleta corta” (es decir, para ir separados), fue el mensaje que Carlos “Carli” Bianco, mano derecha de Kicillof, le mandó a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. En esta trinchera estaban esperando que les confirmaran los lugares estratégicos para cerrar las listas en los municipios.

Sin embargo, cuando se confirmaron esos lugares, Kicillof vio que los intendentes del MDF no terminaban de acordar las listas en municipios que gobiernan, como Berisso, Quilmes y Avellaneda. En otros, como Tigre y Moreno, denunciaron hasta último momento que los Galmarini (Frente Renovador) y Mariel Fernández, la intendenta de Moreno alineada con Máximo Kirchner, no les daban el lugar que les habían prometido. Incluso llegaron a confeccionar una lista aparte, que finalmente no se formalizó.

Uno de los motivos es que, al estar dentro de la alianza Fuerza Patria, si querían presentar una lista propia necesitaban el sello de un partido, algo con lo que el MDF no cuenta, ya que es una agrupación. La única opción era golpearle la puerta al intendente de Ensenada, Mario Secco, para que el partido Frente Grande amparara esas listas. Un trámite casi imposible, ya que el reloj corría y se acercaba la medianoche.

Mientras tanto, Máximo Kirchner y Sergio Massa esperaban que Axel Kicillof terminara de definir con sus dirigentes el armado de las listas. “Ahora la pelota la tienen ellos”, señaló un dirigente cercano a Kirchner un rato antes de la medianoche. El triunviro que conduce Fuerza Patria estaba reunido desde la tarde en la Gobernación de La Plata. La paciencia para que Kicillof cerrara el armado de las listas empezaba a escasear.

“Armó un espacio propio para conducir, pero le terminan marcando la cancha todo el tiempo”, analizó un dirigente del Frente Renovador en diálogo con este medio, a la espera de que Kicillof definiera finalmente la lista.

Como eso no ocurría y en la Cámara de Diputados de Buenos Aires —donde estaban confeccionando las listas— “se cortó la luz”, el peronismo acudió a la Justicia Electoral bonaerense para pedir una prórroga de dos horas para entregar las nóminas. Finalmente, a las cuatro de la madrugada se empezaron a confirmar los primeros nombres.

Kicillof terminó el día con un éxito político no menor en su carrera: pudo cerrar el armado de las listas y garantizar la unidad. El siguiente desafío está en la construcción de un proyecto que aglutine a las distintas tribus del peronismo, que se dobla pero no se rompe.