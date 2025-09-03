El Gobierno reactivó la ley de Marina Mercante tras el rechazo del Congreso

Tras el rechazo del Congreso al DNU 340/25, el Gobierno decretó restituir la normativa anterior de la Marina Mercante Nacional.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 628/2025 para restituir la vigencia de las normas que habían sido derogadas o modificadas por el DNU 340/25, tras el rechazo expreso del Congreso. La medida busca evitar un vacío legal en la regulación de la Marina Mercante Nacional.

El DNU 340/25, aprobado en mayo, introducía un régimen de excepción que permitía a buques nacionales inscribirse temporalmente en registros extranjeros, además de desregular y flexibilizar normas vinculadas al sector. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechazaron en agosto, lo que implicaba su derogación inmediata.

El Poder Ejecutivo argumentó que esa decisión legislativa generaba un escenario de “inseguridad jurídica” y “vacío normativo” para una industria considerada estratégica para el país. Por ese motivo, resolvió reinstaurar la normativa previa al decreto rechazado, aun reconociendo que el régimen anterior presentaba deficiencias.

Según los considerandos del nuevo decreto, la ausencia de un marco regulatorio claro debilitaría la competitividad frente a flotas extranjeras, encarecería costos logísticos y afectaría tanto a empresas como a trabajadores del sector. También se advirtió que sin reglas claras se desalientan inversiones y la modernización de la flota nacional.

El Gobierno subrayó que la Marina Mercante es clave no solo para el comercio exterior, sino también para la soberanía nacional y la seguridad en situaciones de crisis internacionales. Por ello, calificó de “urgente” la necesidad de devolver previsibilidad al sector, incluso mediante la reactivación de un esquema normativo imperfecto.