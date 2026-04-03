El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones por información sobre el exguerrillero chileno que está prófugo

El Ministerio de Seguridad anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quién aporte información sobre el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra , un exguerrillero chileno que está prófugo de la justicia.

“Este individuo, de nacionalidad chilena, nacido el 9 de noviembre de 1950, con último domicilio en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, es requerido por la República de Chile a la República Argentina para su extradición, en virtud de la orden de captura internacional instada por la Justicia de Chile, que lo acusa formalmente de graves delitos vinculados al terrorismo”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva .

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº11. La ejecución de la sentencia de extradición expedida por la Justicia argentina quedó en suspenso durante años, en función de los recursos de apelación y las impugnaciones impetradas por Apablaza en el marco de ese juicio.

De conformidad con lo establecido en la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, Apablaza habría dejado de estar a derecho en ese juicio; y como consecuencia de esa inconducta procesal, la Justicia Federal ordenó su inmediata detención.

Recompensa de $20.000.000 para quien aporte información que permita localizar y detener al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro. Si contás con datos que puedan ayudar a encontrarlo,… pic.twitter.com/KqlrJOEHv2

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Quién es Galvarino Sergio Apablaza Guerra

Galvarino Sergio Apablaza Guerra en Buenos Aires Galvarino Sergio Apablaza Guerra en Buenos Aires DyN

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, más conocido como Comandante Salvador, es un exguerrillero chileno nacido en Santiago en 1950. Fue uno de los fundadores y principales dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista de Chile que en los años ochenta llevó adelante acciones contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Su nombre quedó marcado en la historia política chilena por su rol como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y por su participación en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio.

Tras esos hechos, Apablaza se trasladó a la Argentina, donde residió durante años y en 2010 obtuvo el estatus de refugiado político otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados. Esa condición complicó los pedidos de extradición formulados por Chile, que lo reclama para ser juzgado por homicidio y secuestro.