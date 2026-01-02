El Congreso de Estados Unidos recibió un informe sobre el swap a Argentina con fuertes advertencias

Se trata de un organismo técnico que asesora al Congreso estadounidense en la evaluación de políticas públicas. En ese rol, el documento fechado el 30 de diciembre no solo describe el alcance de la asistencia definida por el Poder Ejecutivo, sino que también enumera posibles respuestas que podría adoptar el parlamento frente a ese respaldo financiero que causó malestar en el Partido Demócrata.

El análisis reconoce las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei , pero al mismo tiempo introduce advertencias sobre la capacidad del país para afrontar sus compromisos de deuda en el futuro y cumplir con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

El estudio repasa el historial crediticio argentino y recuerda que el país incurrió en múltiples defaults desde su independencia, además de haber pasado más de la mitad de su tiempo como miembro del FMI bajo programas de asistencia.

Pese a los éxitos de la gestión libertaria, se advierte por una inflación elevada, la incertidumbre política y las dificultades para cumplir con los compromisos externos sin volver a depender del financiamiento internacional .

Risas y preocupación. Kristalina Georgieva tiene buena sintonía con Javier Milei y el FMI acompaña el programa económico, pero el mercado cree que la economía argentina se va a desacelerar.

También se hace hincapié en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional y remarca que la Argentina aún arrastra obligaciones pendientes. En ese marco, los especialistas sostienen que el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias será determinante para que la asistencia de Estados Unidos tenga resultados positivos.

Como parte de futuros controles, se menciona la posibilidad de imponer condiciones adicionales a futuros desembolsos, atadas al cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, o incluso de revisar o suspender la asistencia ante incumplimientos graves o retrocesos.

Siguiendo este contexto de complicaciones económicas, el Gobierno argentino afrontará días cruciales para hacerse de los dólares para cumplir con las deudas internacionales que tiene que afrontar durante enero. Según consignó MDZ, sólo cinco ruedas de operaciones son las que le quedan, desde este viernes, a Luis Caputo para presentar en sociedad (y concretar) el tercer REPO de su carrera como ministro de Economía de Milei. En este caso, para conseguir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares y cumplir con el pago de los US$4.300 millones que el país debe abonar el 9 de enero por los cupones de los Bonares y Globales emitidos en la reestructuración de deuda de 2020.