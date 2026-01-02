La dura advertencia del canciller Pablo Quirno a la embajada argentina en Suiza: "Urgente"

El canciller Pablo Quirno se dirigió a través de sus redes sociales al embajador argentino en Suiza , Gustavo Lunazzi , para advertirle que la página web de la sede diplomática está “desactualizada y totalmente politizada”.

En su cuenta de X, el titular de Relaciones Exteriores publicó capturas de algunas secciones del sitio de internet que estaban desactualizadas desde 2012, es decir desde la gestión de Cristina Kirchner.

“Revisando hoy, 1 de enero, me encontré con la página web de nuestra embajada argentina en Suiza con una página desactualizada (y totalmente politizada) con algunas que tienen fecha de última actualización del 6 de diciembre del 2012″, sostuvo Quirno.

Revisando hoy, 1ro de Enero, me encontré con la página web de nuestra Embajada Argentina en Suiza ( @ArgenSuiza_ ) con una página desactualizada (y totalmente politizada) con algunas que tienen fecha de última actualización del 6/12/2012! Por favor Embajador @GustavoLunazzi … pic.twitter.com/zA090S97m4

Y de inmediato llegó el reclamo: “Por favor embajador Gustavo Lunazzi, corrija esto de manera URGENTE”. En las capturas que subió, se puede ver un documento de 2012, publicado durante el gobierno de Cristina Kirchner, sobre “política exterior y derechos humanos”.

Tras el mensaje del canciller, el documento fue dado de baja de la página oficial de la embajada.

Antes, Quirno se había quejado sobre otra situación a través de las redes sociales y anunció la expulsión del cónsul argentino en Siria por haber replicado en redes sociales comentarios contra Israel.

“Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni, que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria. También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”, escribió el canciller en esa oportunidad.

El cónsul, a quien le iniciaron acciones sumariales, le había dado “me gusta” a una posteo en Instagram que hablaba sobre realizar un ataque al Estado israelí.