El Banco Central inició un sumario contra la AFA e investiga movimientos por más de US$240 millones

Se trata de una investigación por presunta violación a la ley cambiaria. Se busca determinar si, mediante dos maniobras, se violó el cepo.

En simultaneo a múltiples causas judiciales, el Banco Central inició un sumario contra la AFA, en el marco de una investigación por supuestas infracciones a la Ley Penal Cambiaria que involucran unos US$240 millones.

La entidad financiera abrió un expediente que complica el accionar del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Se pretende clarificar si el ente del fútbol argentino no liquidó los pagos en dólares que recibió durante los años de vigencia del cepo cambiario por contratos de sponsoreo para la Selección Argentina, televisación de partidos, entre otros pagos previstos por otras organizaciones internacionales, como la Conmebol y la FIFA.

Se trata de una causa que la encabeza la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que monitorea que las operaciones se realicen bajo la normativa vigente, independientemente a si la AFA está regulada o no por el BCRA. No es una gran novedad en la AFA, donde en reiteradas ocasiones se le solicitó información por este tipo de maniobras en los últimos meses, sin respuestas de parte de las autoridades.

La lupa se ubica en los movimientos efectuados entre 2019 y 2021, momento que se busca dilucidar los mecanismos empleados por Tapia para evitar una importante pérdida económica como consecuencia de la brecha cambiaria y el importe que se quedaba el fisco en épocas de restricciones.

El Banco Central tiene en el radar dos importes. Uno de 131.384.828,36 de dólares y otro de 94.999.920 euros. Son al menos 5 contratos por sponsoreo y televisación, además de un giro de la Conmebol a la AFA por US$15 millones.