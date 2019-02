El gobernador Alfredo Cornejo y la titular del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), Jimena Latorre, anunciaron este mediodía que Edemsa deberá bonificar a 150.000 usuarios en la próxima factura eléctrica por la mala calidad del servicio y los constantes cortes de luz.

"El reintegro se realizará a través de la factura de marzo y los usuarios serán compensados por la mala calidad del servicio a raíz de las sanciones que se impusieron", explicó Latorre.

Y agregó: "Ante la falla en el servicio corresponde la bonificación. Lo ideal es que no haya sanciones, pero si no cumplen con el servicio no queda otra".

Latorre añadió que la empresa viene bonificando con retraso y recién compensaría por sanciones impuestas en el primer semestre de 2017. "La compensación en promedio será de $600, pero depende del consumo de cada usuario. A partir de marzo comenzará a verse reflejada en la factura", subrayó Latorre.

Además de anunciar las compensaciones para los usuarios afectados, Latorre y el gobernador Cornejo presentaron la nueva página web del EPRE, que tiene como objetivo facilitar la presentación de reclamos ante fallas en el servicio eléctrico.

"La nueva página permite verificar si las afectaciones del servicio son programadas o si son por una falla. Si están sin servicio y no es un corte programado, podrán hacer el reclamo en la web y se aplicarán las sanciones correspondientes", cerró Latorre.