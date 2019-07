Cristina, en frases: pindonga, picasesos y Venezuela

Estaba previsto que el acto comenzara a las 15. Pero arrancó una hora después y Cristina habló también durante casi 60 minutos. En su discurso hizo fuerte foco en la economía y dejó frases polémicas.

Comenzó su discurso con el tema de las segundas marcas y el plan precios esenciales.

Allí sumó otra marca de fantasía.

“Hablé de pindonga y cuchuflito. Máximo las llama La Cagorna”.

Sobre el plan precios esenciales, Cristina ironizó:

“Es como dice El Principito, lo esencial es invisible a los ojos

Sobre las consecuencias que para ella tiene la gestión económica en la gente, Cristina dijo:

“Con esta gente todo es invisible, hasta la comida”

“Los únicos que no tienen problemas son los muertos en el cementerio".

Para referirse a los problemas de la producción, Cristina apuntó a un producto local.

“Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva”,

La frase más polémica fue la referida a la comparación entre Argentina y Venezuela.

"Que la gente no pueda comer, no se puede creer. No estamos en África. Producimos alimentos. Nos decían que nos íbamos a parecer a Venezuela. Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela".

Para ella, el Gobierno chocó al país.

"Ese 9 de diciembre pensé que tenés que ser muy malo para chocarla toda. Pero hay una discusión si es que la chocaron toda o venían a hacer esto"

“Ellos son capitalistas para ellos".

La ex presidenta se refirió a las obras realizadas en Mendoza durante su gestión. Y a pedido del público mencionó las casas del Procrear.

“Un beso de parte mía para los 2 mil nuevos propietarios de Procrear, un besito para ellos. “Love and peace

En el mismo plan de recordar el cambio de gobierno, dijo que habían sufrido desgaste por los 12 años. Pero también acusó a los medios.

"Sería anormal venir de tres gobiernos y no tener desgaste. Sufrimos campaña picasesos de los medios de comunicación".

Cristina se refirió a la realidad social, con un mensaje a quienes “no tienen problemas”.

"Vas a tener que salir del barrio, del country. Qué esperás encontrarte afuera de ese country. Ese maltrato te va a llegar a vos. Los pibes que se crian en la calle piensan que su vida no vale nada, y es probable que tu vida tampoco valga dos pesos".