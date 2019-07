Cristina Fernández está en Mendoza y presenta su libro Sinceramente. Sin embargo, es un acto de campaña. Al iniciar su discurso Cristina se metió de lleno con un tema lanzado por ella y que generó polémica: las segundas marcas.

La ex presidenta volvió sobre el tema y habló sobre el plan "precios esenciales". "Es como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Con esta gente todo es invisible, hasta la comida", aseguró. Ahora además de hablar de "cuchuflito y pindonga", Cristina mencionó marcas. "Cuando estaba en Cuba me llegaban mensajes desde Buenos Aires que faltaba leche La Armonía en Buenos Aires y apareció la leche “La Martona”. Que nadie se haga el tonto. Son las mismas marcas que bajan la calidad y te dan eso con menor precio, pero menor calidad", aseguró.

Cristina está en San Martín, en un acto que trasciende el libro. Para ahondar sobre el tema precios, Cristina se preparó y mostró un artículo antiguo del diario La Nación donde se mencionaban los precios del programa "Precios Cuidados". "Se acuerdan lo que era el asado", ironizó Cristina. “En Precios esenciales donde te venden polenta, arroz, como si lo único que pudieras consumir por ser pobre es eso. No creo en esa Argentina. No es Cristiano tampoco eso", aseguró.

Cristina apuntó fuertemente a ese eje de campaña. “Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva”, aseguró. Y usó una comparación polémica: "Decían que podíamos ser como Venezuela si seguíamos nosotros. Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", dijo. Y lo hizo citando estadísticas de vulnerabilidad alimentaria. "Que la gente no pueda comer, no se puede creer. No estamos en África", dijo.

Cristina "mendocinizó" poco su discurso. Solo mencionó algunas obras realizadas en la provincia, aunque con algunos errores conceptuales, y también usó la ironía. "Un beso de parte mía para los 2 mil nuevos propietarios de Procrear, un besito para ellos. Love and peace", dijo luego de que desde el público le recordaran los departamentos que están pronto a inaugurarse.

La llegada de @afernandezk casi a la par que Oscar Parrilli #Sinceramente pic.twitter.com/p8H2BrmbMy — Gabriel Conte (@ConteGabriel) July 27, 2019

En auditorio hay unas 1500 personas que fueron invitadas, pero afuera del predio se congregó la militancia del PJ para apoyar a la ex presidenta.

El consumo y la realidad económica son los ejes del discurso de la candidata del frente "Todos". "No es justo, porque todos tienen derecho. Cuando alguien se compra un par de zapatillas que es una marca que no es cierta, pero no importa, porque aspirar a una cosa qué tiene de condenable. Acá es cuando uno entiende al peronismo", dijo.

Cristina Fernández de Kirchner en San Martín

Cristina habló poco del libro y mucho de la campaña y la gestión de Mauricio Macri. En ese sentido, dijo estar "esperanzada" en ganar las elecciones. Y calificó de "muy malo" al Gobierno. "Ese 9 de diciembre pensé que con este desendeudamiento y con los medios que trabajaron para favorecer el triunfo, y el changúin que tiene un gobierno cuando recién comienza, tenés que ser muy malo para chocarla toda. Pero hay una discusión si es que la chocaron toda o venían a hacer esto. ¿Y si vinieron a hacer esto porque es un experimento de la sociedad. Sea por negro o por blanco, hay que ponerle el pecho apechugar y devolver la esperanza", dijo.