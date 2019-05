Correligionarios en pugna: Brandoni descalificó a Cornejo y apoyó a Macri

El actor Luis Brandoni, exfuncionario de Raúl Alfonsín y conocido militante radical, participó del espacio que Julián Weich tiene en el canal "La Nación Más" y afirmó allí que "Macri no me decepcionó como presidente".

A lo largo de la entrevista, fue consultado sobre la posición del presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de ampliar la base de Cambiemos. El propio periodista Pablo Fernández Blanco consideró que "Cornejo le está poniendo límites al presidente" y Brandoni saltó en cruz contra el mendocino: "En 2015 hicieron esto para ganarle a Cristina Kirchner y se le ganó en 2015 y 2017. Macri ganó las PASO aunque las encuestas no le daban para las generales. Salió segundo en las PASO y ganó en la general. ¿De dónde sacan que Macri no es el candidato que tiene que ser? ¿De qué encuestas inútiles sacan ese dato? ¿Por qué esas encuestadoras no nos dan los pronósticos que daban 8 meses antes de las elecciones de 2015 y 2017? Lo que quiero decir es que el presidente del partido, antes de hablar tanto como está hablando, debería esperar qué dice la convención nacional de un partido que es democrático, y de allí sacar una conclusión".

Recordó que "el aporte del partido para sacar a Menem y a Cristina fue importantísimo, sobre todo del punto de vista territorial". Dijo que "haya intenciones de ampliar esto me parece bien. Pero querer llevar a Lavagna es un despropósito, porque es él quien quiere ser presidente".

"Me parece que no se están dando cuenta del cambio que se está produciendo en la sociedad Argentina en 2015, ya que nadie se imaginaba que podía ganar María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires". "Cornejo -dijo- tiene que hablar con dirigentes de otras provincias, no en nombre propio. Pero aconsejar a quién hay que llevar de presidente es un atrevimiento que la mayoría de los radicales no estamos de acuerdo".

"La UCR tiene que seguir en Cambiemos, por supuesto", afirmó Brandoni. "Es un gobierno que tenía minoría en las dos cámaras, en la justicia, en el Concejo de la Magistratura y así y todo va a terminar, siendo una bisagra en la Argentina por primera vez en que un gobierno no peronista lo logra".

Agregó que "claro que me gustaría que algún radical acompañe a Macri" y descartó con un "no" tajante integrar algún puesto de gobierno.

Mirá el video: